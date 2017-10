ŢEAPĂ. Cum îşi păcăleşte Primăria Constanţa cetăţenii

ȚEAPĂ. Cum își păcălește Primăria Constanța cetățenii

Cu toate că avea această obligație prin contract, Primăria Constanța a uitat să monteze lifturile în blocuri turn date în folosință încă din anul 1991, chiar dacă puțul liftului constituie o amenințare constantă pentru oameni.Locatarii blocului FZ14, din Faleză Nord, se simt păcăliți și folosiți doar ca… mașini de vot, din moment ce în preajma fiecărei campanii electorale, li s-a tot promis că problema va fi rezolvată, pentru ca apoi aleșii să-și uite promisiunile. Din păcate, nu este vorba despre un caz singular, multe alte blocuri turn din acest perimetru fiind în aceeași situație. În plus, președintele Uniunii Jude-țene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, ne-a confirmat că blocuri fără lifturi există și în alte zone ale orașului.Viață de calvarOricine face un simplu exercițiu de imaginație poate înțelege ce înseamnă să trăiești într-un bloc cu șapte etaje care să nu aibă lift. Nu trebuie să fii neapărat o persoană în vârstă sau suferindă, niciunui om, indiferent de vârsta pe care o are, nu-i poate fi ușor să urce, zilnic, atâtea etaje cu mâinile goale, dară-mi-te cu bagaje sau cu bebeluși în brațe! Ca să nu mai vorbim ce calvar trebuie suportat când se pune problema transportării obiectelor de mobilier și a tot felul de alte bunuri! Obligați să trăiască cu sabia deasupra capului, locatarii acestui bloc atrag atenția primăriei că așa nu se mai poate!Au mizat pe cuvântul primărieiCu peste două decenii în urmă, când au început să se mute în acest bloc, primăria le-a promis oamenilor că în maximum trei luni de zile vor fi montate lifturile, și asta în baza contractului încheiat între RA Confort Urban cu Societatea Română de Ascensoare IFMA București. Numai că anii treceau unul după altul, iar această obligație rămânea doar pe hârtie. Nemaiputând suporta coșmarul provocat de lipsa liftului, oamenii au început să asalteze primăria cu reclamații, însă în loc de o soluție, se tot invoca lipsa fondurilor. Astfel, în adresa de răspuns a RA Confort Urban nr. 1004 din 27.04.1995, se menționa: „Că nu s-au mai alocat bani pentru capitolul construcții de locuințe, ceea ce a determinat sistarea practică a lucrărilor necesare terminării blocurilor puse în funcțiune anterior anului 1993 (inclusiv FZ14), care nu au putut fi terminate în sensul montării liftului și a finisării fațadelor”. Ulterior, printr-un protocol încheiat la data de 16.05.1997, se arăta că RAEDPP Constanța va prelua toate contractele privind achizi-ționarea și montarea lifturilor cu IFMA București de la ISCIL Confort Urban, derularea acestor contracte urmând a se face după încheierea actelor adiționale cu IMFA București. Pentru că liftul nu apărea, oamenii s-au plâns din nou Serviciului Tehnic de Investiții din primărie, dar susțin că au fost pasați la RAEDPP, care, prin adresa cu nr. 7692 din 01.09.2008, le-a dat următorul răspuns: „Având în vedere că blocul are șapte nivele și este prevăzut cu casa liftului din construcție, este de la sine înțeles că achiziționarea și montarea liftului constituie o obligație a Primăriei Municipiului Constanța, în calitate de ordonator de investiție, credit și implicit a RA Confort Urban, prin care primăria a pus în vânzare apartamentele din acest bloc. Totodată, protocoalele încheiate între Confort Urban și IMFA București de-monstrează că achiziționarea și montarea liftului la blocul FZ 14 constituie o obligație contractuală a vânzătorului, implicit a Primăriei Constanța”.Plăci de placaj, în loc de lift!În toți acești ani, pentru a acoperi puțul liftului, locatarii au folosit plăci de placaj, dar ei trăiesc cu teama că în orice moment se poate întâmpla vreo nenorocire: „În vară, înainte de locale, au venit doi candidați la noi în bloc și ne-au asigurat că dacă-i votăm, o să avem lift. După alegeri, aceiași ne spun că nu sunt bani! E frumos să fim păcăliți ca ultimii oameni? Dacă ar fi costat mai puțin, pu-neam mână de la mână. Dar chiar nu ne permitem să cumpărăm noi un lift!”.În calitate de contribuabili onești, care se achită de obligațiile față de primărie, oamenii cer ca și primăria să-și onoreze obligațiile asumate față de cetățeni și, mai ales, să nu-i mai păcălească!