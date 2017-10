Te simţi persecutat de toţi? Cum depăşeşti situaţia?

Psihologul te ajută

Te simți persecutat de toți? Cum depășești situația?

Ideea fixă a unora precum că toată lumea are ceva cu ei se numește mania perse-cuției și ține de sfera patologică. În loc să se macine că toți le sunt împotrivă, psihologii le recomandă să renunțe la scenariile fanteziste și să-și concentreze bogata imaginație spre un hobby creativ.Colegii de serviciu nu te includ în planurile lor? Ies la o cafea fără tine? Percepția că ești ignorat îți aduce multă suferință? Vrei să depășești situația, dar nu știi cum? În linii mari, acestea sunt dilemele care-i provoacă mari frământări unei tinere, angajate într-o firmă destul de mare, care nu-și poate face bine treaba din cauza acestor apăsări: „Lucrez de ceva timp la firma asta și tot nu m-am acomodat. Mi se pare că toți mă cred o ciudată, că sunt dată la o parte. Asta mă face să fiu și mai retrasă. De câte ori face șeful vreo observație, am impresia că se referă la mine și nu vrea să mi-o spună direct, ca să nu mă jignească. Cu toate că fac față foarte bine, mă văd cea mai slabă profesional dintre colegi. Tot timpul mă întreb ce gândește lumea despre mine? Mi se pare că și prietenii au ceva cu mine, că nici în familie nu sunt băgată în seamă cât aș vrea eu. Citesc această rubrică și mi-a venit ideea să vă cer ajutorul, mă simt prea obosită de la chestiile astea, parcă mă sufocă”.v v vDupă cum ne-a explicat psihologul Speranța Băcana, întrucât persoanele care suferă de mania persecuției au trăiri interioare foarte puternice, din cauza faptului că nu știu ce gândesc cei din jur despre ele se macină tot timpul. Nici nu se poate altfel, din moment ce se simt ignorați și nu dispun de resursele necesare pentru a riposta. „Tânăra care suferă că nu este invitată de colegi la o cafea sau la o țigară, în loc să stea în birou și să construiască tot felul de scenarii cum că acei colegi au conspirat împotriva ei și o vorbesc pe la spate, ar trebui să iasă cu ei pur și simplu. Sau i-ar putea întreba, pe un ton relaxat, de ce n-au așteptat-o și pe ea?” , ne-a spus psihologul, care precizează că procedând astfel, persoana care crede că toți au ceva cu ea va avea surpriza să constate că, pe viitor, va fi cooptată de colegi în acțiunile lor.Analiză… la rece!Psihologul precizează că, de regulă, mania persecuției se mani-festă la cei care au o stimă de sine scăzută și care cred că din moment ce toți îi ignoră, automat fac ceva greșit. Aceste persoane trebuie să înțeleagă că problema este la ele, nicidecum la cei din jur, deci e nevoie de puțin efort pentru a-și analiza la rece propriul comporta-ment, în tot felul de împrejurări. Dacă șeful îți trasează numai ție o sarcină, ți se pare că are ceva cu tine? Dacă îți reproșează că ai uitat să faci un anumit lucru, mai mult ca sigur, șeful are un dinte împotriva ta? Fără doar și poate, asta se întâmplă numai în propria minte. În realitate, nimeni nu complotează împotriva ta, iar dacă vei fi mai atentă, vei observa că ai aceleași drepturi și obligații ca și colegii din posturi similare, însă din cauza apăsărilor, ai tendința să hiperbolizezi, cum se spune la români, să faci din țânțar armăsar. Așadar, nu te complace în anonimat, poți fi tu cea care are inițiative la locul de muncă sau în familie și vei vedea că nimeni nu te exclude din planurile lui.