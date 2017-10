Medicul de gardă

Te doare stomacul? Ai grijă la ce oră mănânci!

„Am un serviciu de așa natură că nu prea pot să mănânc ziua. Mi-am făcut obiceiul să mănânc mai mult noaptea, după ora 22,00, nu mereu, dar fac asta destul de des. Am grijă la ce mănânc, nu consum grăsimi, și totuși, mă cam supără stomacul. Mi-ar fi de folos un sfat de la medicul de gardă, citesc «Cuget Liber». Cu mulțumiri, Lili Adam”.v v vDr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, ne-a confirmat că stomacul dă semne de… supărare nu neapărat când este invadat cu alimente nesănătoase ori prea multe cantitativ. La fel de mult este afectat și dacă hrana este consumată la momente nepotrivite pe parcursul celor 24 de ore ale zilei. Or, a-ți face obiceiul să mănânci pe parcursul nopții nu este deloc sănătos.În astfel de situații, specialista recomandă, în primul rând, eliminarea cauzei sau a cauzelor care determină durerile stomacale, mai mult sau mai puțin intense. Pentru asta, însă, este nevoie de stabilirea unui diagnostic de certitudine de către un specialist.De reținut! Durerile de stomac, precum cele în caz de gastrită, de exemplu, pot să apară nu neapărat din cauza alimentației, ci și a mâncatului pe fugă, pe nemestecate, cum se spune la români, dar și de stresul cotidian. Cauze cărora li se alătură excesul de tutun, cafea, alcool, dar și unele medicamente antiinflamatoare, aspirină etc. Recomandarea medicului este să mergeți la un consult de specialitate, pentru a afla dacă este sau nu vorba despre o gastrită sau doar despre un disconfort trecător.