Tată biologic pentru copilul amantului soţiei?

Tată biologic pentru copilul amantului soției?

Din punct de vedere legal, copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Bărbații care doresc să fie siguri că nu cresc copiii altora pot face testul de paternitate, căruia i se garantează confidențialitatea.Sunt suficiente cazuri de tați măcinați până în măduva oaselor de incertitudinea paternității asupra copilului pe care-l cresc și de care se atașează ca și când ar fi al lor, indiferent de îndoielile care-i apasă. Probabil că, la un moment dat, ar trece peste asta dacă orgoliul nu le-ar fi serios afectat de gura lumii. Cam într-o asemenea situație se află un cititor al ziarului nostru, în vârstă de 41 de ani. Bărbatul a devenit pentru prima oară tată (cel puțin în acte) într-o perioadă atât de confuză pentru el, încât nu pune mâna-n foc dacă este al lui sau al concubinului soției, despre care gura târgului bârfește că ar fi adevăratul tată, inclusiv propria lui mamă ar avea oarece dovezi în acest sens: „Povestea mea e destul de complicată, am lucrat trei ani în Spania. Pe 23 octombrie 2011 s-a născut primul meu copil (și singurul), suntem înnebuniți cu toții după el. Trebuia să plec înapoi la muncă în Spania, dar n-am putut să mă despart de copil, nicio zi nu rezist fără el. Mi-am găsit de lucru aici, salariul e ca la români, cheltuielile cu copilul sunt mari, însă nici așa nu mi-aș dori să plec. Soția însă e de altă părere: mi-a spus că dacă nu plec eu să câștig mai mult, pleacă ea și lasă copilul la soacră-mea. Am început să ne certăm, vreo lună nu ne-am vorbit deloc, plus că mi-am pierdut și serviciul. Totuși, în perioada aia de supărare, venea încărcată acasă și spunea că banii sunt de la maică-sa, femeie cu pensie de 800 de lei. Am vrut s-o urmăresc, dar mi-a fost teamă de adevăr, m-am atașat prea tare de acest copil și am lăsat-o baltă. Eu nu mă pricep la calcule din astea, dar ce-am auzit de la maică-mea, sigur are un amant. A început să mă enerveze copilul mai mult decât nevasta, de multe ori îmi venea să-l sufoc cu perna. Soția a observat și a plecat la maică-sa cu copilul. Simt că o iau razna!”.Văzând cât de afectat este și că nu e zi în care să nu înghită antidepresive, plus că nu e capabil nici să muncească, familia bărbatului consideră că singura soluție pentru liniștirea apelor este realizarea unui test de paternitate. Problema este că mama copilului nu vrea să audă de așa ceva (amenință cu divorțul și decăderea soțului din drepturile părintești), iar bărbatul a ajuns la sapă de lemn după nașterea copilului: „Am cheltuit tot, plus economii, plus bani împrumutați. Aș vrea să fac un test, dar am auzit că e foarte scump și complicat. Sunt la zi cu asigurarea de sănătate și întreb dacă statul poate să compenseze analiza asta cum se face și cu alte analize? E nevoie și de analiza soției? Dacă divorțăm, înseamnă să plătesc pensie alimentară unui copil care 90 la sută nu e al meu? Nu mai suport bătaia asta de joc!”.Fără acordul părților, adio test!Pentru oricine pune la îndoială fidelitatea partenerei care i-a dăruit un copil, medicul specialist Daniel Iordan ne-a explicat că testul de paternitate (ADN) este cea mai precisă metodă prin care se determină gradul de rudenie (în America, de exemplu, una din zece persoane are dubii asupra tatălui biologic). Concret, testul presupune examinarea ADN-ului copilului pentru a-i identifica tatăl. Atenție, este nevoie ca toți cei care participă la test (neapărat se vor recolta probe biologice de la mamă, tată sau presupusul tată și copil), să fie informați înainte și să-și dea consimțământul pentru a fi testați. În plus, nu toate testele sunt la fel: „Există diferențe serioa-se în ce privește acuratețea. Având în vedere implicațiile extrem de importante în viața celor implicați, este esențial ca testarea să se facă la standarde corespunzătoare, costurile fiind pe măsură. Din păcate, raportat la salariul mediu, este cam scump pentru români și în niciun caz nu se subvenționează de la bugetul de stat!”, ne-a mai spus dr. Daniel Iordan.Bun de plată!Cât privește perspectiva ca, după un eventual divorț să plătească pensie de întreținere copilului, consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că potrivit legii, copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Și copilul născut după desfacerea căsătoriei are ca tată pe fostul soț al mamei dacă a fost conceput în timpul căsătoriei și nașterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. Așadar, adevărul îl puteți afla numai cu ajutorul testului ADN. Dacă nu veți reuși să-l faceți, veți rămâne tatăl acestui copil, cu toate drepturile și obligațiile.