TÂNĂRĂ, SUPERBĂ, SÂNI MARI, VÂND... CAVOU! Comerţul" cu locuri de veci, o afacere legală?

TÂNĂRĂ, SUPERBĂ, SÂNI MARI, VÂND... CAVOU! Comerțul" cu locuri de veci, o afacere legală?

Cimitirele publice aparțin domeniului public, iar locurile de veci sub contract de concesiune nu pot fi vândute, se arată în Regulamentul pentru Organizarea și Funcționarea Cimitirelor Parohiale și Mănăstirești din cuprinsul Eparhiilor Bisericii Ortodoxe Române. Asta nu înseamnă însă că nu se încearcă tot felul de tertipuri de driblare a regulamentului pe… piața neagră.De regulă, când cineva moare și nu are un loc de veci luat în concesiune, rudele se deplasează la Administrația Cimitirelor și, pe baza certificatului de deces, solicită un loc de veci. Cei care dețin un loc de veci, pentru a nu-l pierde pe parcursul perioadei de concesionare, trebuie să respecte cu sfințenie prevederile contractului, căci unei persoanei nu i se poate atribui în concesiune decât un singur loc de înhumare.Perioada concesiunii poate fi de 25 sau 49 de ani, cu construcție funerară definitivă, iar dreptul de concesiune nu poate fi supus vânzării sau donației, cum încearcă unii să acrediteze ideea. "Am un prieten, îl cunosc de mult. Părinții mei sunt în vârstă, nu au loc de veci, iar el s-a oferit să-mi vândă sau să-mi doneze locul pe care îl are concesionat de câțiva ani, cum s-o putea…. Mi-a spus că se descurcă el să demonstreze că suntem rude de gradul trei… Lui i-a plăcut mereu să riște, mi-a spus că a învățat șmecheria asta de la alții, dar eu n-am curaj să risc pe banii mei, că doar nu mi-l dă pe gratis. Aș vrea să știu dacă pot să cumpăr locul fără să dau declarații false. Am văzut anunțuri și prin ziare… Sunt abonat la Cuget Liber și aștept cu nerăbdare un pic de ajutor, ca să știu în ce mă bag!" – ne-a mărturisit un cititor, care vrea să afle dacă există și altă cale de a face rost de un loc de veci pentru părinții săi.Cei care sunt puși în fața unor tranzacții de genul celei prezentate mai sus trebuie să știe că potrivit reglementărilor în vigoare, dreptul de concesiune nu poate fi nici vândut, nici donat. Asta nu înseamnă că nu poate fi transmis prin moștenire legală ascendenților și descendenților până la gradul al patrulea inclusiv, prin succesiune testamentară sau cesiune. Beneficiarii succesiunii testamentare care nu pot face dovada gradului de rudenie cu titularul concesiunii vor fi însă obligați să achite taxa de con-cesiune.Pe de altă parte, deși "comerțul" cu locuri de veci pare o afacere, iar cei prinși în asemenea tranzacții n-au nicio problemă să-și caute clienții dând anunțuri prin ziare, Regulamentul nu permite nici măcar un astfel de… trafic prin publicitate. Cât privește tranzacțiile la mica înțelegere, pe lângă lege, întotdeauna va exista un perdant. Pentru a nu risca, cea mai bună soluție este concesionarea unui loc de veci.Potrivit Administrației Cimitirelor Constanța, locurile de înhumare din cimitirele aflate pe raza municipiului pot fi date în concesiune la soli-citarea cetățenilor, dar și a unor categorii de organizații etc., cu aprobarea primarului, fără licitație, pe baza taxelor stabilite de către regulamentul aprobat de Consiliul local. Cât privește prelungirea contractului de concesiune, renunțarea la acesta etc., astfel de operațiuni trebuie, de asemenea, să respecte ad-literam Regulamentul de organizare și funcționare a cimitirelor de pe raza municipiului Constanța, aprobat de Consiliul local.Referitor la situația prezentată de cititorul nostru, dacă își dorește neapărat locul pe care îl deține prietenul său, poate intra și legal în posesia acestuia, dar nu prin vânzare-cumpărare sau donație. Acest lucru este posibil dacă titularul locului, în care trebuie să nu fie înhumat nimeni, renunță la acest drept, urmând ca locul să-i fie concesionat părinților săi, pe baza unei cereri depuse la Administrația Cimitirelor.