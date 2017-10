Tânără plictisită peste măsură de... viaţă (2)

Psihologul te ajută

Tânără plictisită peste măsură de... viață (2)

Plictiseala este semnalul de alarmă care te pune în gardă că trebuie neapărat să schimbi ceea ce simți că nu merge în existența ta și să faci totul pentru a căuta noi oportunități, dar și să-ți schimbi stilul de viață. De regulă, plictiseala presupune o detașare de tot ce e în jur și o lipsă de implicare, specialiștii atrăgând atenția că, uneori, ea anunță instalarea unei depresii. Mai mult, dacă individul se complace în această stare fără să facă nimic, lenea îi va deveni cel mai bun… prieten! În ediția precedentă a ziarului nostru am relatat povestea unei tinere, Elena, în vârstă de 26 de ani, care, în urma eșecului afacerii pe care o avea, a ajuns la concluzia că nu mai poate face altceva în viață. Mai mult, ni s-a plâns că, din această cauză, întreaga ei ființă este invadată de plictiseală. Până și simplul gest de a deschide o carte o plictisește. Cum își dorește mult să depășească această stare de maxim disconfort psihic ne-a cerut ajutorul. v v v Astăzi, psihologul Speranța Băcana prezintă atât unele cauze, cât și modalitățile prin care persoanele care se simt peste măsură de plictisite își pot recăpăta optimismul. Din capul locului, specialista atrage atenția că plictiseala nu este altceva decât camuflarea sentimentelor umane sub cortina unei atitudini de negare. Astfel, persoanele foarte plictisite de viață lasă impresia că nu-și mai doresc nimic, practic neavând niciun țel. Mai mult, aceste emoții negative sunt însoțite și de senzații fizice precum corp greoi și lipsit de vlagă, iar gândurile parcă nu mai funcționează nici ele cum ar trebui, intrând într-o stare de leneveală. Aceste stări fac ca persoana plictisită să fie percepută de cei din jur foarte plictisitoare. Cauzele blocajelor emoționale Potrivit psihologului, unul din motivele plictiselii poate fi chiar oboseala acumulată din tot felul de motive. Astfel, munca în exces și stresul cotidian sunt factori care îl fac pe individ să pară plictisit, când, în realitate, el este surmenat și obosit. O soluție ar fi ca persoanele aflate în astfel de situații să se odihnească mai mult, măcar în week-end și să-și rezerve mai mult timp pentru dormit. Cum combatem plictiseala Speranța Băcana este de părere că primul lucru pe care ar trebui să-l facă oamenii care doresc să depășească această stare este să identifice cauzele care duc la instalarea plictiselii, printre care se numără oboseala și stresul. O altă cauză ar fi un fel de blazare și impunerea ideii că nu are rost să încerci să faci și ceva bun pentru tine, pentru că oricum vei avea de înfruntat obstacole pe care nu le vei putea depăși. „Așa se explică de ce tânăra dumneavoastră cititoare este convinsă că în afară de croitorie, pe care am înțeles că nu poate s-o practice din motive obiective, altceva nu va fi în stare să facă în viață, deci o gândire total dăunătoare” – a mai spus psihologul, care consideră că astfel de… rațiuni nu ajută pe nimeni să-și depășească propriile temeri de implicare într-un efort care îi poate schimba în bine viața. De aceea, oricine suferă o înfrângere în domeniul favorit nu trebuie să se împace cu ideea că nu merită să mai încerce și altceva. Orice demers este mai util decât acceptarea ideii că viața ta este sortită să fie extrem de plictisitoare și fără sens!