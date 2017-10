Tânără doborâtă de fobia singurătăţii

Tânără doborâtă de fobia singurătății

Magda O. (23 ani) are o mamă foarte timidă și un tată autoritar, pe care îi iubește așa cum sunt. Poate că și din cauza slabei comunicări pe care a avut-o și încă o mai are cu părinții, s-a concentrat mai mult asupra învățăturii, fără să simtă că s-a izolat de cei din jur. „Părinților mei nu le-a stat capul să mă ajute în vreun fel, cu toate că primeau reclamații de la cunoscuți că sunt prea închisă în mine, că nu mă distrez și chestii din astea. Grija mamei mele, de exemplu, era să nu-mi lipsească nimic, chiar ea este o tăcută, care nu vorbește decât dacă o întreb eu câte ceva. Pe tata, destul de vorbăreț, îl evitam eu, pentru că e un tip mai dur și mă temeam de reacțiile lui“. Și așa, încet-încet, Magda a început să se simtă mai bine… în compania singurătății, care nu i se părea atât de înspăimântătoare, cum o vedeau alții. Dimpotrivă, de multe ori a simțit-o ca pe cel mai bun prieten: „Cred că există mulți, foarte mulți oameni singuri, îi văd pe stradă și îmi dau seama de asta și din discuțiile lor superficiale. Chiar dacă se întâlnesc cu alții, asta nu înseamnă că au prieteni. Fac tot felul de compromisuri, merg prin baruri sau discoteci, se întâlnesc cu oricine, poate, cine știe, vor găsi până la urmă prietenii de care au nevoie. Eu n-am privit singurătatea ca pe un lucru negativ pentru că așa am vrut eu“. Abia după ce a început să muncească, Magda și-a dat seama că tendința ei de a se îndepărta de cei din jur nu este deloc un dar ci, dimpotrivă, un defect care o face să sufere mult. Nu știe de unde să înceapă ca să repare ceva, iar visurile ei se lovesc de realitatea relațiilor sociale pe care nu știe să le cultive. Până acum, prioritatea ei au fost studiile: „Acum, îmi doresc foarte mult să renunț… la prietenia singurătății, pe care o consider deja o formă de boală, de care aș vrea să mă vindec, de ce nu, cu ajutorul psihologului dumnea-voastră, rugând-ul să-mi explice de ce sunt bântuită de asemenea temeri? Vă mulțumesc din suflet”. Psihologul a pus… diagnosticul: fobie socială De la psihologul Speranța Băcana am aflat că nici măcar persoana care suferă de fobie socială nu știe ce se petrece cu ea, dar cu siguranță aceasta este o boală care se poate trata, nefiind același lucru cu timiditatea. Ce înseamnă fobia? O teamă intensă și necontrolată, cu motive care variază de la caz la caz, persoana în cauză părând că face totul pentru a evita întâlnirea cu obiectul fobiei sale. Cercetătorii au ajuns la concluzia că aproximativ doi - patru la sută din populație suferă de diverse fobii, numai că aceste persoane trec neobservate pentru că nu au comportament agresiv. Unii au fobia să cunoască oameni noi sau cu un statut social impresionant, să folosească telefonul, să aibă mereu vizitatori acasă, să fie observați făcând ceva sau să vorbească în public, adică orice ipostază care atrage cumva atenția asupra propriei persoane. Fobicii pierd obișnuința de a face lucruri foarte banale și ajung să creadă că de fapt lucrurile, așa cum le văd ei, sunt cele normale, pierd legătura complet sau parțial cu realitatea și par distanți din cauza anxietății care îi cuprinde atunci când încearcă să-și ascundă vulnerabilitatea față de ceilalți. Asemenea persoane au o reprezentare negativă asupra lucrurilor care li se întâmplă și se pare că aceasta este și cauza principală a fobiei. Speranțele de vindecare stau în mâna psiho-logului, care știe cum să le stimuleze dorința de comunicare continuă celor aflați în astfel de situații.