Tahicardia, musai de natură cardiacă?

„Eu știu că dacă medicul îți spune că ai tahicardie, este clar că ai probleme cu inima. Nu înțeleg de ce mie mi s-a spus că e posibil să am pulsul mai mare din cauză că sunt anemică, stresată, iar medicul de familie mi-a dat să fac un set de analize…” (Ana G.)Este adevărat că tahicardia reprezintă o tulburare a frecvenței inimii, însă potrivit dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, aceasta poate fi de natură cardiacă, dar și extracardiacă. Printre factorii de risc extracardiaci care conduc la tahicardie se numără și anemia, căreia i se alătură hipertiroidia sau febra. Pe de altă parte, există o legătură clară între mediul de viață al persoanei și tipul de tahicardie extracardiacă. Așadar, stresul, acest coșmar al vremurilor moderne, contribuie și el din plin la creșterea frecvenței cardiace doar prin activarea sistemului nervos. S-a constatat că persoanele care nu au probleme de natură cardiacă pot tolera până la 160 de bătăi pe minut fără a acuza simptome severe. Sigur el este simptomatic, el simte bătăile. Dar dacă are o boală cardiacă, atunci această limită este din ce în ce mai mică – a completat medicul.Cauzele realeÎn situațiile în care tahicardia este recunoscută de medic, acesta va trebui să stabilească, prin metode specifice, adevărata cauză care duce la tulburarea frecvenței inimii. De aceea, și abordarea pacientului tahicardic se face din unghiuri diferite, aspect rezultat și din descrierea făcută de cititoarea noastră. În concluzie, dacă tahicardia nu are o cauză cardiacă, se va trata cauza care nu depinde de cord. În schimb, la pacienții care au o boală cardiacă propriu-zisă, tratamentul e de lungă durată, putând să dureze chiar și toată viața.