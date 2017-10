Medicul de gardă

Tahicardia. Când este periculoasă

Ştire online publicată Marţi, 10 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

„Sunt mare băutoare de cafea, dar nu am avut necazuri cu inima. Problema e că în ultimul timp simt că-mi sare inima din piept după ultima cafea. E posibil să am tahicardie?” – Ileana Moscu.v v vDupă cum ne-a explicat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, mai pe înțelesul tuturor, tahicardia apare când bătăile inimii încep să se intensifice. De precizat că, în condiții normale, inima unei persoane adulte sănătoase are între 60 și 90 de bătăi pe minut. Abia dacă se depășește în mod repetat frecvent această limită este posibil să vă confruntați cu tahicardie. Situație în care, din cauză că inima bate prea repede, camerele inimii nu au timp destul să se umple cu sânge și, în aceste condiții, organele corpului duc lipsă de oxigen.Când trebuie să ne îngrijorăm. Din fericire, atât în cazul consumului unor alimente sau băuturi ce conțin cofeină (nu trebuie exagerat cu cantitățile), dar și în condiții de stres, muncă fizică extenuantă, anxietate, febră, ori al unor afecțiuni tiroidiene, creșterea frecvenței cardiace și apariția unor bătăi mai rapide ale inimii sunt considerate normale. Însă, pe de altă parte, persoanele diagnosticate cu boli de inimă, anomalii ale valvelor inimii sau cei cu afecțiuni cronice de plămâni se pot confrunta cu episoade mai severe de tahicardie, situații în care se impune o monitorizare mai atentă.E bine de știut că simptomele tahicardiei sunt senzația că inima bate prea repede, palpitațiile, iar când lucrurile se agravează, apar amețeala, leșinul, lipsa de aer, durerea toracică, transpirații reci, greață, oboseală.