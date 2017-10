Surmenajul şi lipsa de comunicare otrăvesc viaţa de cuplu

Psihologul te ajută

Surmenajul și lipsa de comunicare otrăvesc viața de cuplu

Neînțelegerile dintr-un cuplu, provocate de excesul de zel profesional al unuia sau chiar al ambilor parteneri, dacă nu chiar de un fel de rivalitate între aceștia, au efecte dintre cele mai rele asupra vieții în doi. De asemenea, studiile demonstrează că presiunea profesională exercitată asupra unei persoane surmenate poate duce, în timp, la înstrăinarea partenerilor. „Abia am aniversat trei ani de căsătorie, ne pregătim (ca să fiu sinceră, mă pregătesc singură) să luăm moțul fetiței noastre pe 6 noiembrie, dar eu simt că duc tot pământu-n spate. Totul, din cauza certurilor tot mai dese pe care le am de ceva timp cu soțul, de fapt, de când s-a angajat la o firmă multinațională. Pe motiv că este foarte bine plătit și că ar avea șanse de avansare, a lăsat familia pe planul doi. De fapt, exagerez, pentru că eu și fetița nu facem parte mai deloc din planurile lui. Îl înțeleg că a luptat mult ca să obțină un job ca lumea, că aduce toți banii acasă, că a schimbat câteva locuri de muncă unde era tare nemulțumit din toate punctele de vedere, dar asta nu cred că-i dă dreptul să dea cu piciorul unei relații stabilite pe dragoste, nu pe un anume interes material. Ce mă îngrijorează atât de tare este obsesia bolnăvicioasă de a nu-și pierde serviciul, în condițiile în care el se bucură de încrederea șefilor și a colegilor, dar și reproșurile pe care și le aduce chiar lui din cauză că nu poate să-și facă timp și pentru noi. E posibil ca și el să cedeze psihic, mai ales că refuză să-și ia până și concediul de odihnă. Recunosc, mi-am pierdut și eu răbdarea și îl acuz că îi face plăcere să stea mai mult la serviciu, decât acasă, deși copilul plânge după el. Nu știu cum să ies din această situație, mai ales că nu vreau să-l pierd. Dar dacă voi acționa la nervi, probabil va fi nevoie să-mi cresc singură copilul. Ca să nu se întâmple asta, simt că am nevoie de ajutorul unui psiholog. Vă mulțumesc sincer dacă-l voi primi prin intermediul rubricii dum-neavoastră, pentru care vă felicit”. (Lili T, 28 ani, din Năvodari). Atunci când stresul este prea mare, psihologul Speranța Băcana este de părere că oricine este pe cale să cedeze psihic, fie și dacă face parte din categoria persoanelor echilibrate. De asemenea, chiar dacă reacția la stres nu se instalează dintr-o dată, atunci când individul este supus un timp îndelungat unor condiții de tensiune psihică ce aduc atingere imaginii sale, cum este și cazul de față, scăderea tonusului general provoacă efecte nefaste în viața de cuplu, în multe cazuri ducând la rupturi temporare sau chiar divorțuri. Tocmai de aceea trebuie să fiți foarte, foarte atentă ca lucrurile să nu ia o întorsătură nedorită. Se impune schimbarea tabieturilor partenerilor În general, o schimbare a tabieturilor dintr-un cuplu, fie că sunt de natură profesională sau familială (apariția unui copil, de pildă), implică și nevoia unei perioade de adaptare la noul stil de viață. Chiar și așa, o persoană exagerat de implicată în activitatea profesională are tendința să neglijeze celelalte laturi ale vieții personale, de regulă, cele mai afectate fiind relațiile de cuplu, cu copiii sau prietenii. Indiferența unuia dintre parteneri pe fondul acestei noi situații din relația de cuplu nu face altceva decât să contribuie la înstrăinarea celor doi. Pentru ca acest lucru să nu se întâmple, psihologul vă recomandă să-i vorbiți foarte sincer soțului dumneavoastră despre toate problemele care nu vă dau pace și să n-o faceți nici o clipă pe supărata. 