Supravegherea video a salariaţilor. Când e permisă

Supravegherea video a salariaților. Când e permisă

„Știu că sunt la modă camerele video, se poartă în multe locuri, chiar și la locul de muncă… am auzit că și la grădinița cu scandalul din ultimele zile era plin de camere de înregistrare, și la ce a servit, tot părinții au rezolvat problema? Totuși, înainte să pună camere prin firme, patronii ar trebui să nu uite că orice om are dreptul la intimidate. Există destui șefi care să urmărească angajații, de ce mai e nevoie să stăm și cu stresul ăsta?” - întreabă o cititoare.v v vEste adevărat că legislația permite angajatorilor să-și supravegheze video angajații, însă Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, precizează că respectivele camere de luat vederi nu pot fi montate peste tot, exact pentru a nu aduce atingere, în niciun fel, intimității salariaților. Practic, aceste camere trebuie să fie amplasate numai la vedere, să nu fie camuflate prin alte mijloace.În general, supravegherea video este permisă în locuri și spații deschise în care are acces publicul și în următoarele scopuri: preve-nirea și combaterea infracțiunilor; asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a instalațiilor de utilitate publică; îndeplinirea unor măsuri de interes public sau exercitarea prerogativelor de autoritate publică; realizarea unor interese legitime, cu condiția să nu fie atinse drepturile și libertățile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.Important! Este interzisă amplasarea dispozitivelor de supra-veghere în locuri dubioase, ascunse sau chiar în spațiile în care ar trebui ca intimitatea angajaților să nu aibă de suferit.