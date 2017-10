Superstiţiile - expresia propriilor spaime

Puncte de vedere

Superstițiile - expresia propriilor spaime

Specialiștii atrag atenția că prejudecățile exagerate ale unui individ pot avea, la un moment dat, consecințe negative și la nivelul altor grupuri de oameni (familie, colegi de muncă, prieteni), ducând la isterie și panică în rândul acestora, chiar dacă nu toți au probleme legate de superstiții. Cât de mult ne influențează în viața de zi cu zi credința oarbă în superstiții? Cât de mult ne organizăm viața pe baze raționale sau pe obiceiuri moștenite din moși strămoși? Există leac pentru superstițioși? Sunt câteva dintre întrebările la care caută răspunsuri cititoarea noastră, Andreea Dumitriu, 27 de ani, din Mangalia. „Sunt născută în zodia Fecioarei și, cu toate că mă gândesc bine atunci când îmi propun să fac un lucru, superstițiile nu-mi dau pace. După ce am ieșit din casă nu m-aș întoarce pentru nimic în lume. Nu pun mâna pe ac în zilele de sărbătoare, ca să nu-mi cos norocul. Duminica nu fac treabă ca să nu-mi intre ghinionul în viață. Miercurea, obligatoriu mă îmbrac în roșu. Ziua de 15 a lunii trebuie să-mi aducă ceva rău și din cauza asta în această zi evit să fac lucruri importante. Nu scot un leu din buzunar lunea, iar dacă îmi taie pisica neagră calea, ziua respectivă este un coșmar pentru mine și familia mea, căci îi înnebunesc pe toți cu superstițiile mele. De fapt, asta este și problema pentru care m-am gândit să cer părerea psihologului. Eu m-am învățat cu stările astea, dar cum alți superstițioși în familia mea nu prea există, le transmit și lor neliniștile mele, ceea ce nu mai îmi doresc, dar nu depinde de mine. Vreau să fiu ajutată ca viața mea să nu mai depindă de tot felul de superstiții aberante. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere și vă rog să mă scuzați că v-am reținut cu o problemă așa de aiuritoare, dar acum sunt Rusaliile și mor de frică să nu mi se întâmple cine știe ce nenorocire, cum se spune în popor. “ Superstițiile exagerate duc la psihoze și fobii Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că studiile realizate pe tema superstițiilor arată că acestea sunt doar expresia propriilor spaime. Astfel, comportamentul unei persoane în funcție de superstițiile pe care le are nu face altceva decât să-i diminueze anxietatea (definită ca o stare de neliniște, de așteptare încordată, însoțită de palpitații, jenă în respirație etc, întâlnită în unele boli de nervi). De asemenea, dacă o persoană superstițioasă a traversat un eveniment neplăcut într-o anumită zi, iar evenimente de acest gen s-ar mai repeta la aceeași dată, atunci în mod sigur s-ar naște o superstiție nefastă legată de acea dată din calendar. Specialiștii atrag atenția că prejudecățile exagerate ale unui individ pot avea, la un moment dat, consecințe negative și la nivelul altor grupuri de oameni (familie, colegi de muncă, prieteni), ducând la isterie și panică în rândul acestora, chiar dacă nu toți au probleme cu superstițiile. Iar dacă se întâmplă să găsească un context favorabil cultivării lor la nivelul unui grup de oameni, superstițiile pot evolua până la psihoze obsesive, fobii (fobia este definită ca o stare patologică de neliniște și de frică obsedantă, lipsită de o cauză precisă sau obiectivă). Din cauza acestor consecințe, specialista recomandă celor care simt că nu-și pot depăși unele spaime să nu bagatelizeze problema și să le trateze cu curaj. Este nevoie de acest lucru pentru că superstițiile se transmit și mai departe, la un moment dat ele fiind creditate de către persoanele mai slabe din punct de vedere emoțio-nal, lucru care dăunează nu doar individului foarte superstițios, ci și colectivității din care face parte. Referitor la nativii din zodia Fecioarei, astrologii au ajuns la concluzia că aceștia sunt înspăimântați de tot ceea ce ține de fantastic și misterios, ceea ce îi face deosebit de superstițioși, deși, paradoxal, sunt firi practice, cu gândire clară și logică.