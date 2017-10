Super-reţeta zilei

Super-rețeta zilei

Ştire online publicată Sâmbătă, 06 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă tot e dezlegare la pește, iar macroul este recomandat de nutriționiști ca fiind foarte sănătos și, în plus, este și destul de ieftin, vă prezentăm o rețetă pe bază de macrou, dar nu una obișnuită. Este vorba de macrou cu salată de qinoa și sos de iaurt cu hrean. Pentru reușita acestei rețete deosebite, aveți nevoie de următoarele ingrediente pentru macrou: 2 bucăți macrou proaspăt, eviscerate, o linguriță cu vârf de coriandru pudră, 2 rămurele de rozmarin proaspăt, 2 căței de usturoi, o lingură de ulei. Pentru salată: 180 grame quinoa, jumătate lămâie, 2 lingurițe fulgi de piri- piri (ardei foarte iuți), 2 linguri ulei de măsline, 400 de grame roșii cherry galbene și roșii, o lingură oțet balsamic. Pentru sos: 2 linguri iaurt, o linguriță hrean ras, câteva frunze de busuioc proaspăt sau congelat.Mod de preparare: Într-o oală se pune la fiert quinoa și jumătatea de lămâie într-o cană și jumătate de apă. Se acoperă și se fierb la foc mediu 10 minute, amestecând din când în când. Se crestează macroul din loc în loc, se presară piper, sare și coriandru și se pun la prăjit într-o tigaie cu o lingură de ulei. Se prăjesc 4-5 minute, se presară frunzulițe de rozmarin și usutroiul pisat și se întorc. Se mai gătesc 4-5 minute. Se taie roșiile după preferință și se așază pe un platou sub formă de cerc. Se presară sare grunjoasă și fulgi de chili. După ce quinoa s-a gătit, se stoarce jumătatea de lămâie cu ajutorul unui clește, se așază pe platou, în mijlocul roșiilor și se toarnă ulei de măsline, oțet balsamic, sare și piper. Se așază peștele deasupra. Se amestecă iaurtul cu hreanul și se toarnă peste bucățile de pește. Se presară frunzulițe proaspete de busuioc și se servește. Preparatul are un gust senzațional și merită încercat.