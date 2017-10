SUPĂRAŢI FOC PE ENEL: "Li s-a urcat monopolul la cap!"

supărați foc pe Enel Dobrogea

SUPĂRAȚI FOC PE ENEL: "Li s-a urcat monopolul la cap!"

De ani de zile, locuitorii din localitatea Siminoc, comuna Murfatlar, susțin că aparatele electrocasnice din casele lor nu funcționează deloc sau „se târâie la limită”, au centrale proprii, dar stau în frig, iar lumina becului este ca de lumânare, totul din cauza tensiunii electrice scăzute.În replică, reprezentanții Primăriei Murfatlar precizează că au făcut nenumărate demersuri către Enel pentru rezolvarea „situației deficitare a sistemului”, pe când cei ai Enel Distribuție Dobrogea dau asigurări localnicilor că vor pune capăt acestui calvar la sfârșitul lunii februarie 2013.„Plătim curent de 220 V!“Potrivit obiceiului din ultimii ani, pentru a scăpa de poluarea și toate necazurile vieții de la oraș, mai mulți constănțeni au ales să-și cumpere terenuri în localitățile învecinate Constanței, pe care, apoi, în timp, fiecare cum a putut și-a construit câte o locuință. Așa se face că majoritatea localităților limitrofe sunt împânzite cu vile care mai de care mai cochete. Și pentru că ne aflăm în mileniul III, oamenii au încercat să-și asigure condiții de viață similare celor de la oraș. Din păcate, au ajuns să regrete ziua în care au făcut această alegere, din moment ce nici măcar de iluminarea electrică în condiții normale nu se pot bucura.Asupra acestei realități a dorit să atragă atenția astăzi, în numele locuitorilor din satul Si-minoc, cititorul nostru, Săndel Mihai: „Mi-am făcut și eu o căsuță la țară, să mă liniștesc de agitația din Constanța, și ca să am căldură în condiții ci-vilizate, ca și alți oameni, mi-am luat o centrală electrică. Problema e că centralele noastre sunt mai mult de poză! Am ajuns să măsurăm tot timpul tensiunea, care e mereu între 140 și 170 V, numai că noi plătim curent de 220 V. Adică, dacă Enelul are monopol, merge și-așa pentru niște amărâți de la țară? Sau li s-a urcat monopolul la cap? Din 2010 tot cerem explicații la primărie și la Enel, că la tensiunea asta mică nu fac față nici frigiderele, nici ca-loriferele, iar lumina de la bec e ca de lumânare. După ce ne plimbau de la o ușă la alta, ne spuneau că o să fie instalat un transformator, că de asta e nevoie, și o să avem curent de 220. Plus că satul ăsta e plin de noroaie, gropi, bălegar, fără un drum făcut, măcar o roabă de asfalt n-au turnat și ei. La oraș ne fură la căldură, iar la țară la curent! Ce țară e asta? N-ai cui să te plângi, bine că mai vedem niște articole care dau speranță la oameni, dacă mai aveți și dumneavoastră putere!”.Situația nu este normală!Florin Vintilă, secretarul primăriei Murfatlar, ne-a explicat că la nivelul instituției pe care o reprezintă s-au purtat nenumă-rate discuții cu reprezentanții Enel Distribuție Dobrogea, în ideea ca în localitatea Siminoc să fie instalat încă un transfor-mator, aceasta fiind soluția care ar conduce la îmbunătățirea „situației deficitare a sistemului, pentru că situația nu este normală. Numai că ENEL au și ei un plan de investiții, sunt firmă privată. Anul trecut s-a luat decizia ca chiar primăria Murfatlar să suporte costul acestui transformator, am vorbit de multe ori. Cei de la ENEL ne-au spus că au în vedere să rezolve situația asta veche, este res-ponsabilitatea lor legală și sperăm să intervină cât mai repede”.Proiect pentru asfaltarea unor străziReferitor la starea deplorabilă a străzilor din Siminoc, secretarul primăriei a precizat că, în pre-zent, toate străzile sunt pietruite, iar problema curățeniei este a oamenilor: Doar nu împrăștie primăria bălegar pe străzi!”. Mai mult, primăria Murfatlar a demarat un proiect de asfaltare a 13 străzi din Siminoc, proiect care se va derula între anii 2013 – 2015. De asemenea, la nivelul localității, deja s-a schimbat toată rețeaua de apă, astfel încât cei circa 1100 de localnici să nu sufere.Enel, deja a demarat lucrareaLa situația semnalată de locuitorii din Siminoc, reprezen-tanții Enel Distribuție Dobrogea dau asigurări oamenilor că lucrarea de modernizare a rețelei de joasă tensiune ce alimentează loca-litatea Siminoc este în curs de desfășurare, scopul acesteia fiind calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice, termenul de finalizare fiind a doua parte a lunii februarie2013.Despre cine-i despăgubește pe abonații care au de suferit din cauza fluctuațiilor de tensiune și în ce condiții, veți afla dintr-o altă ediție a ziarului nostru.