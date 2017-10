Supărat pe societatea de asigurări pentru că nu i-a decontat integral reparaţia maşinii

SEMNALE

Supărat pe societatea de asigurări pentru că nu i-a decontat integral reparația mașinii

Chiar dacă ai circulat corect și, totuși, mașina ți-a fost bușită de un șofer distrat, care a uitat să apese pedala de frână la timp, asta nu înseamnă că ești scutit de stresul și birocrația presupuse de repararea autovehicului implicat în accidentul rutier respectiv, mai grav sau mai ușor. Cel puțin asta este concluzia la care a ajuns Ionel-Cătălin Niculae, din Constanța, care ne-a explicat că la data de 25 ianuarie 2010, urmare a unui accident de circulație produs din vina unui alt coleg de trafic asigurat RCA la Carpatica Asigurări, i s-a deschis dosarul de daună nr. 119: „Dosarul a fost complet și mi s-a spus că urmează să fiu contactat telefonic după avizare, pentru a putea repara autovehiculul. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar la începutul lunii aprilie, când m-am prezentat la sediul asiguratorului, directorul adjunct al societății mi-a comunicat că pot începe reparația dacă aduc de la unitatea service devizul de lucrări, ceea ce am și făcut. După prezentarea devizului, același director adjunct mi-a comunicat că pot repara mașina fără probleme, doar că, pentru a grăbi lucrurile, ar trebui să achit eu reparația, urmând ca firma de asigurare să îmi deconteze suma după prezen-tarea ultimului document fiscal”. Apoi, cititorul nostru ne-a povestit că după ce a achitat reparația mașinii, în sumă de 3.078 RON, s-a prezentat la sediul firmei de asigurări cu factura și chitanța, unde i s-a promis decontarea cheltuielilor în maximum zece zile. După ce a expirat termenul... de grație s-a prezentat din nou la asigurări pentru a-și lua banii, dar bărbatul susține că a fost amânat pe motiv că plata trebuia făcută de „Centrala din Sibiu. Apoi am fost asigurat că mi s-a plătit. Abia în 6.05.2010 mi s-a înmânat o copie a unui ordin de plată în sumă de 1.396 RON. Când am cerut lămuriri privind suma, mi s-a spus că atât a aprobat Sibiul, fără nicio altă justificare tehnică sau de altă natură”. Retur la service În ideea clarificării lucrurilor, Ionel-Cătălin Niculae susține că împreună cu inspectorul de daune din cadrul Carpatica Asigurări s-a deplasat din nou la unitatea service, s-au făcut alte fotografii ale elementului înlocuit, promițându-i-se ferm că de această dată nu mai sunt probleme, situația fiind ca și rezolvată. Totuși, cititorul nostru susține că „asiguratorul refuză în continuare să-mi deconteze integral reparația, iar răspunderea acestei situații este permanent transferată de la Constanța la Sibiu. Am apelat la ziarul dumneavoastră pentru că altă soluție nu mai găsesc și sper să-mi primesc banii pe care i-am scos din buzunar fără să am vreo vină nici măcar în producerea accidentului. Vă mulțumesc anticipat pentru înțelegere și ajutor!”. Service-ul a înlocuit mai multe repere! Conducerea Carpatica Asigurări ne-a confirmat că l-a data de 25 ianuarie a.c s-a deschis dosarul de daună RA0119CT10 și au fost constatate avariile prezentate de cele două autovehicule implicate în evenimentul rutier respectiv. Apoi, dosarul a fost instrumentat în conformitate cu prevederile legale, respectiv Legea nr. 136 din 1995 și Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule aprobate prin Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 21 din 2009. După efectuarea constatării avariilor, proprietarul mașinii a fost invitat să introducă autovehiculul într-o unitate service, în vederea efectuării reparațiilor necesare readucerii la stadiul anterior producerii accidentului, iar ulterior efectuării reparațiilor, Ionel Cătălin Niculae a depus la dosarul de daună factura și devizul de reparații. „Ca atare, documentele depuse au fost analizate de personalul de specialitate din cadrul societății noastre, rezultând că nu a fost respectată constatarea efectuată de comun acord cu reclamantul, unitatea service procedând la înlocuirea mai multor repere, ce nu au fost constatate de părți. Plata despăgubirii pentru dosarul de daună a fost efectuată la două zile de la data depunerii ultimului document necesar la dosarul de daună, domnul Niculae fiind notificat în scris cu privire la motivele pentru care nu a fost aprobată în totalitate cererea de despăgubire” – conchide directorul societății de asigurări, care apreciază ca nefondate demersurile mediatice demarate de cititorul nostru, atâta vreme cât societatea a aplicat „riguros dispozițiile legale în materie”. Pe de altă parte, Ionel-Cătălin Niculae continuă să se considere nedreptățit și cere imperios firmei de asigurări să-i restituie, cât mai urgent posibil, diferența de bani.