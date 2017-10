Sunteţi hipertensiv? Aveţi grijă ce mâncaţi! (2)

Sunteți hipertensiv? Aveți grijă ce mâncați! (2)

29 Decembrie 2011

„Toți doctorii spun că dacă ai tensiunea mare trebuie să ții regim. Pot afla ce am voie să mănânc? E perioada asta de sărbători, chiar n-aș vrea să am probleme cu inima și am ambiția să mă abțin de la ce îmi face rău. Vă mulțumesc din suflet pentru informații și vă doresc un An Nou Fericit!” (Ludmila Antalov).v v vCă dieta, dar și greutatea cor-porală, sunt decisive în declan-șarea hipertensiunii, dar și în per-sistența acesteia, o confirmă și dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center. Asta explică de ce o alimentație corectă și menținerea greutății corporale corespunzătoare sunt primele lucruri ce trebuie avute în vedere pentru ca tensiunea arterială să se mențină în limite normale.Referitor la alimentele permise hipertensivilor, specialista ne-a oferit o întreagă listă: laptele degresat, brânza de vaci, cașul slab, nesărat, urdă dulce, telemea de vacă desărată; carnea de vită, pui, găină, curcan fiartă, rasol sau friptă (150-200 g/zi) și numai de trei-patru ori pe săptămână; peștele slab de râu (lin, șalău, știucă, crap de primăvară etc.), fiert ca rasol, fript sau copt în pergament; ouă, numai în preparate (4-5 ouă/săptămână); grăsimi: unt nesărat, smântână, frișcă, ulei vege-tal (floarea soarelui, soia, porumb), margarină nesărată; pâinea albă sau intermediară, fără sare sau cu sare puțină, făinoasele, în cantitate limitată (griș, orez, paste făinoase, fulgi de ovăz, mămăliguță pripită) fierte, cu puțină sare; fructele sunt permise toate și sub orice formă: crude, coapte, pireuri, compoturi, gelatine, rase pe răzătoare, sucuri de fructe; legumele permise: morcovi, dovlecei, fasole verde, salată verde, ardei, vinete), evitând varza, țelina, spanacul, legumi-noasele uscate, ridichile de iarnă, sfecla; dulciuri numai fără sare, bicarbonat de sodiu sau praf de copt; băuturi: ceaiuri de plante, sucuri de fructe și legume, lapte simplu, degresat, lapte amestecat cu ceai sau cafea de orz (malț), lapte bătut, iaurt, în limitele prescrise de medic.