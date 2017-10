„Suntem racordaţi la gaze de zece ani, dar plătim şi la RADET!“

4

Toamna se numara bobocii

Totul a plecat de la indiferenta cu care autoritatile centrale si locale au tratat programul de reabilitare termica a cladirilor. Acest program a fost(este) initiat de Uniunea Europeana si trebuia tratat cu raspundere. De reabilitarea termica a cladirilor este interesat in primul rand statul. Statul este interesat de reducerea consumurilor energetice in toate domeniile. Cand vezi ca "mari patrioti' isi dau ochii peste cap cand vorbesc despre independenta energetica a tarii dar nu misca un deget in acest sens,te apuca disperarea.Nu trebuie sa termini o facultate de inginerie ca sa-ti dai seama ca un bloc de locuinte inseamna o constructie unitara de la findatii pana la cocosul de pe acoperis. Si daca este o singura constructie trebuie tratata corespunzator din punct de vedere energetic,functional si structural de jos pana la cocos. Mai aud pe unii ca spun "fac ce vreau in casa mea". Fals ! Intr-un bloc traiesc zeci de familii. Fiecare om are nivelul lui de intelegere,de cultura si problemele lui personale. Nimeni nu poate fi condamnat ca nu gandeste la fel ca vecinul lui. Acest program trebuia dirijat/unificat de autoritatile locale,de consiliile municipale de primari daca am fi avut primari. Dar cine sa se ocupe ? Odata ne spune ca Boc nu i-a dat bani,odata ca va construi "un nou CET" dar mai nou vad ca zmeul tovarasului s-a incurcat intr-un skijet.Tragedie municipala ! Raul cel mare inca nu a venit.Mai asteptati putin.