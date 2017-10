„Sunt Stan Păţitul, de-aia prefer anonimele!“

SEMNALE

„Sunt Stan Pățitul, de-aia prefer anonimele!“

Ştire online publicată Vineri, 18 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Din păcate, petițiile anonime sau chiar și cele semnate, în care nu apar datele de identificare ale petiționarului sau nu sunt însoțite de toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bon fiscal sau chitanță, contract, certificat de garanție sau alte documente, după caz, nu se iau în considerare de către Protecția Consumatorului, păgubiții având însă posibilitatea să ceară ajutorul poliției. Nu a suportat să fie nedreptățit, păcălit, furat, amânat, dus cu vorba, iar dacă i s-a întâmplat să se afle în asemenea situații și nu și-a rezolvat diferendul pe cale amiabilă, a apelat la Protecția Consumatorului și în ideea ca alții să nu pățească la fel ca el, lucru care i-a deranjat enorm pe „escroci”, care nu au ezitat să-și ia revanșa într-un fel sau altul: „Ca și când nu era destul, iar mă aflu într-o situație delicată. Am cumpărat un aparat foto digital la ofertă, cu 1.254 lei, înainte de Anul Nou. L-am folosit bine mersi două zile, iar după aia - pauză. L-am dus la magazin, amabilitate maximă, s-a telefonat la service, am fost condus civilizat acolo, totul OK. Mi s-a spus că o să fiu anunțat la telefon când e gata, cu promisiunea că se rezolvă în maximum trei zile. Bineînțeles că nu s-a întâmplat asta, aparatul e și acum la service, deși au trecut aproape două luni, cică așteaptă nu știu ce piesă, dar nu vor să-mi dea altul nou. În contract scrie că dacă apar probleme, ele trebuie rezolvate în termen rezonabil, dar nimeni nu vrea să-mi spună câte zile intră în termenul ăsta rezo-nabil? Și mai am o problemă de competența OPC cu un agent economic barosan din Constanța, care m-a amenințat că, dacă îl reclam, o să am de furcă cu el. Știu cum se răzbună ăștia, dar nici nu vreau să-l iert, am fost la OPC, dar mi s-a respins reclamația, pe motiv că nu vreau s-o semnez. De ce nu se iau în considerare anonimele, dacă sunt toate datele? Escrocii trebuie încurajați, ei n-au voie să fie controlați dacă cei înșelați se tem de răzbunarea lor? Cam astea sunt problemele în care vă implor să mă ajutați. Vă mulțumesc foarte mult!” (Alexandru P., 43 ani). Reclamația se face în nume personal Dacă vă aflați în imposibilitate să rezolvați amiabil problema cu operatorul economic care a comercializat un produs care apoi s-a defectat sau a prestat incorect un serviciu, există chiar campanii inițiate de Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului, prin care vi se recomandă să cereți ajutorul, fie Comisariatului Regional, fie Agenției Naționale pentru Protecția Consumatorului, în funcție de situație. Potrivit legislației, însă, reclamația sau sesizarea trebuie să fie semnate. De asemenea, petiția trebuie să fie însoțită de toate documentele probatorii, respectiv factură fiscală, bon fiscal sau chitanță, contract, certificat de garanție sau alte documente, după caz. Dacă nu se îndeplinesc aceste condiții, reclamațiile se clasează. E bine să știți că nu sunt deloc rare situațiile când, la adăpostul anonimatului, se ascund tot felul de de-mersuri hilare, care nu fac altceva decât să pună pe drumuri echipele de control și să se facă cheltuieli inutile. Dacă se întâmplă, totuși, să nu aveți aceste documente sau să procurați anumite produse de pe piața neagră, aveți dreptul să vă adresați poliției. Termen rezonabil = 15 zile Într-adevăr, potrivit legislației, consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau anularea contractului în situația când vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă, adică în 15 zile de la data predării în service a produsului. Recomandarea este să cereți ajutorul instituțiilor statului, în nume personal, ori de câte ori vă considerați înșelat și să nu faceți jocul celor care încearcă să vă timoreze într-un fel sau altul.