SEMNALE

„Sunt oaia neagră a blocului pentru că fac ce vreau în casa mea!”

Legea permite locatarilor să facă tot ceea ce doresc în apartamentele lor, însă cu condiția de a nu-i afecta pe ceilalți. Foarte mulți tineri visează să aibă un apartament al lor, fără să se gândească nicio clipă că după ce vor reuși să-l obțină nu vor putea face tot ceea ce-și doresc în propriul cămin. Iolanda F. Andrei, împreună cu soțul său, a reușit ca la vârsta de 34 de ani să devină proprietara unui apartament, pe care îl apreciază ca fiind destul de modest „față de ceea ce se construiește acum în zonele rezidențiale, dar noi ne simțim foarte bine în cuibul nostru. Sau, mai bine zis, ne-am simțit până în noiembrie 2009, când am vrut să plecăm în vacanță în Cipru”. Atunci, tânara s-a dus la președintele blocului și l-a rugat s-o scutească de la plata întreținerii pe luna în care, împreună cu soțul ei, urmau să lipsească din apartament. Susține că președintele i-a luat cererea, dar nu a ținut cont de ea: „Vă dați seama că ne-am supărat din cauza asta. Culmea e că mai tare s-a supărat tot el, care de atunci ne face zile fripte. Se ia de noi din orice. El locuiește în blocul de vizavi și mi-a reproșat că ies în balcon prea sumar îmbrăcată, iar băiatul lui, în loc să învețe, se benoclează la mine și o să-mi aducă poliția pe cap pentru ținută indecentă. M-a criticat și în ședință pe tema asta. M-a făcut mincinoasă în fața celorlalți locatari, acuzându-mă că l-am mințit că o să lipsesc o lună din apartament, lucru total neade-vărat. Când a montat interfonul pe scară, nouă ne-a dat numai o cartelă, pe motiv că nu mai are. Ne-a promis că o să ne mai facă una, dar nu s-a ținut de cuvânt. Ne bârfește că dăm muzica tare, că lăsăm apa să curgă noaptea, că nu i-am primit pe cei de la apometre să verifice aparatele. Așa este, dar am adus noi pe cine am vrut, nu le dăm pe mâna cui vrea el, pentru că ne-am gândit că le dă peste cap intenționat. Aveam câteva flori pe scara blocului și mi le-a aruncat la ghenă. S-a făcut reabilitarea termică a blocului, dar pe la noi n-a trecut. Asta ne-a deranjat cel mai tare și ne-am gândit să sunăm la Cuget liber. Poate că suntem și noi rebeli, la vârsta noastră, dar chiar așa, să fim oaia neagră a blocului pentru că facem ce vrem în casa noastră și-l deranjăm pe domnul președinte, care nici măcar nu locuiește în același bloc?”. „Doar n-o să le credeți toate aberațiile!” Președintele asociației, M. Amariei, a început să râdă când a auzit că a fost reclamat la ziarul nostru: „Sunt tăbăcit, doamnă, am fost șef la viața mea și chiar nu mă deranjează chestiile astea. Dar mă gândesc că n-o să le credeți dumneavoastră toate aberațiile doar pentru că sunt mai tineri și pot să îmbrobodească pe oricine și o țin sus și tare că, în casa lor, pot să facă tot ce vor!”. Din start, președintele a infirmat că nu i-ar fi scutit de la plata întreținerii pe luna noiembrie 2009, așa cum a solicitat cuplul Andrei, pentru că legea îl obligă, însă ne-a confirmat că le-a dat o singură cartelă de la interfon, motivând că a vrut să le dea o lecție din care să priceapă că nu pot face chiar tot ceea ce-și doresc atâta vreme cât trăiesc… la comun! De asemenea, le impută celor doi tineri că sunt singurii din bloc care au refuzat să li se verifice apometrele, „iar ceilalți locatari se simt furați și luați în bășcălie, pentru că au fost nereguli la apometre, iar oamenii îi acuză că plătesc mult din cauza lor. O să-i chem la adunare să le explice oamenilor de ce-și fac ei legile lor, să vedem dacă le convine!”. Referitor la reabilitarea blocului, președintele a precizat că abia acum strânge semnături pentru această lucrare și că nu va… coborî la mintea lor: „Vă dați seama că n-o să-i ocolesc cu lucrarea asta, e important pentru toți să avem căldură la iarnă. Însă domnița asta se bate cu pumnu-n piept că balconul e proprietatea ei comună și iese în costum de baie. Eu am un băiat care stă și o urmărește. Normal că m-am luat de ea, dar tot degeaba! În loc să se plângă la ziar, mai bine s-ar îmbrăca și s-ar purta decent și n-ar umbla cu minciuni!”. La bloc sunt anumite rigori! Potrivit președintelui Uniunii Ju-dețene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, persoanelor care locuiesc la bloc, legea care patronează activitatea asociațiilor de proprietari le permite să facă tot ceea ce doresc în apartamentele lor, dar asta nu înseamnă că pot merge până acolo încât să-i afecteze pe ceilalți. Consideră că astfel de șicane reciproce se datorează, în primul rând, colaborării nefericite dintre locatari și reprezentanții asociațiilor, nu rare fiind cazurile în care cei din urmă nu fac niciun efort pentru ca toți locatarii să cunoască, deopotrivă, atât drepturile, cât și obligațiile pe care le presupune traiul la bloc.