„Sula din coasta“ asociaţiilor de locatari

istetii din guvernele si parlamente Romaniei, au lasat serviciile publice sa-si faca de cap in legislatie; si nu e posibila debransarea individuala a rau-platnicului, daca nu plateste 3/6 luni intretinerea. Se bazeaza pe forta de coercitie a colectivitatii, uitind ca exemplul rau se intinde, daca nu pedepsesti pe cel in culpa. Si ca pedepse colective se dadeau doar in Evul Mediu. De la 1848 a disparut sistemul asta la noi. Ei l-au readus... In plus, cei cu bani (mai mult necinstiti) vaneaza astfel de cazuri disperate, luind apartamentele datornicilor la preturi ridicole. (Mai ales ca se adauga dobinzile alea continu...) Asta e politica de stinga?