Sughiţul, semn de boală?

Medicul de gardă

Sughițul, semn de boală?

„Am ajuns de poveste, toți râd de mine din cauză că sughiț în disperare… O cunoștință m-a avertizat să n-o mai iau în glumă, că s-ar putea să am probleme de sănătate mai serioase. Adică, sughițul să fie un semn de boală? Eu una n-am auzit așa ceva, și am 53 de ani!” – este dilema unei cititoare.v v vÎnainte de a intra în detalii, dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed a considerat necesar să ne spună ce este, de fapt, sughițul. Așadar, în cazul unui sughiț, apare o contracție bruscă, involuntară, în spasme, a musculaturii inspiratorii și mai ales a diafragmului, care oprește fluxul de aer și produce acele sunete care, de cele mai multe ori, ne amuză. Ca și cauze ale sughițului exagerat, medicul ne-a confirmat că sunt și situații de boală, precum afecțiuni ischemice sau tumori cerebrale. Pe de altă parte, sughițul prelungit poate fi determinat de o serie de corpi străini, medicamente, leziuni ale sistemului nervos central (boala Parkinson, tumori), dar și de faringită, laringită, suferințe digestive sau iritarea membranei timpanului. Având în vedere aceste lucruri, când este vorba despre un sughiț prelungit, care nu cedează cu una, cu două, trebuie neapărat să mergem la medic, singurul în măsură să analizeze simptomele și particularitățile cazului și să prescrie un tratament.De precizat că un sughiț obișnuit ține câteva secunde, iar unul prelungit, poate depăși câteva minute, cu o frecvență de patru până la 60 pe minut. În timp ce, la bărbați, majoritatea cazurilor au o cauză organică, la femei, sughițul exagerat este de natură psihogenă.