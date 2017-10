Sufocat de pretenţiile amantei, cere ajutorul psihologului

Sufocat de pretențiile amantei, cere ajutorul psihologului

Concluzia psihologilor este clară: o amantă își paralizează partenerul cu pretenții aproape imposibil de îndeplinit pentru a avertizacă nu i se acordă câtă atenție ar merita.A pornit de la ideea că o relație extraconjugală i-ar putea salva căsnicia, care a intrat în derapaj, însă nu din cauza lui. Dar cine este el? Un bărbat în vârstă de 43 de ani, care acceptă că are nevoie de sfaturile unui psiholog pentru a ieși din situația în care se află. A crescut în preajma unei mame divorțate, este și acum marcat de ceea ce a însemnat pentru el se-pararea de tată, pe care l-a divi-nizat, drept urmare nu este dispus ca și fiul lui să treacă printr-o experiență similară. În speranța că soția lui își va reveni într-o zi, a considerat că, măcar o perioadă, o altă femeie îi poate reda echilibrul: „Soția mea a devenit foarte dificilă după ce a născut. Am crezut că o amantă mă poate ajuta să ies din tensiune. Mi-am propus să nu mă implic sufletește, dar această femeie m-a jucat și mă joacă pe degete. Știe că n-am puterea s-o părăsesc și ridică pretenții cu carul, să nu vă gândiți că e ceva material! Nu, ea vrea să fie tratată ca o soție, să facem concediul împreună, să avem prieteni comuni, lucruri imposibile pentru mine. Degeaba zice ea că nu vrea să-mi strice familia, după cum se comportă, e posibil să urmărească asta. Poate sună pros-tește, dar simt că nu e momentul s-o părăsesc. Tot ce îmi doresc de la psiholog ar fi o explicație la o chestie care nu-mi dă pace: cum poate o amantă să fie veșnic nemulțumită de ceea ce primește, dar să spună că e fericită cu tine și că și-ar lua viața dacă ar fi aban-donată? De unde acest tupeu al pretențiilor imposibile? Ce-mi recomandă psihologul să fac în această situație?”.v v vDin capul locului, psihologul Elena Pandrea precizează că este împotriva celor care se complac în întreținerea unor relații clandestine. Mai mult, apreciază că o asemenea legătură, oricât de puternică ar părea la un moment dat, nu are cum să dureze la nesfârșit. În ceea ce privește cazul prezentat astăzi, hotârârea cea mai înțeleaptă este despărțirea, dacă nu se dorește ca lucrurile să scape și mai mult de sub control.Referitor la pretențiile atât de exagerate pe care le ridică o femeie ce-și asumă statutul de amantă, toate studiile au arătat că aceasta ajunge să-și sufoce pur și simplu partenerul numai în situația în care se simte neglijată sau, îndrăgostită nebunește fiind, crede că are dreptul să ceară orice, că i se cuvine chiar și luna de pe cer: „Corect ar fi ca acest domn să-i explice amantei sale că amândoi se află într-o situație pe care au acceptat-o de bună voie. Dacă ea va continua cu același comportament, ar fi bine ca el să nu-i reproșeze asta, ca să n-o rănească. În schimb, în scurtă vreme, să-i spună clar și bărbătește că lucrurile nu mai pot continua astfel”. Cum e posibilă tranșarea lucrurilor? Înainte de ieșirea din acest triunghi amoros, e necesară o analiză la rece a sentimentelor. Practic, nu există decât două soluții: fie bărbatul renunță la amantă, fie divorțează de soție. Ar fi un nonsens să rămână nefericit doar pentru că nu se simte capabil să ia, în scurt timp, o hotărâre care să-i ordoneze viața și să-i asigure echilibrul psihic necesar.Dacă bărbații ar avea curajul necesar să spună cinstit ce-i nemulțumește la soțiile lor, ce-și doresc de fapt de la ele, n-ar mai exista atâtea divorțuri. Nu degeaba se vehiculează ideea că cheia unei căsnicii durabile constă într-o comunicare sinceră, conchide psihologul.