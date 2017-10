Subînchirierea, posibilă în anumite condiţii!

Subînchirierea, posibilă în anumite condiții!

„Stau într-un apartament de trei camere închiriat, am datorii la în-treținere și am subînchiriat la cineva o cameră, ca să scap de datorii. Proprietarul vine peste mine și mă amenință că mă evacuează. Dar eu i-am plătit mereu chiria și nu văd ce-l deranjează, totul e curat și la locul lui. Are dreptul ăsta?” (Vlad Perianu)v v vDomnule Perianu, dumneavoastră ați subînchiriat probabil fără să știți că legea locuinței vă dă acest drept. Altfel, ați fi fost atent să fa-ceți asta încercând să negociați cu proprietarul, pentru a-i obține acordul. Totul, din cauză că, așa cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, legislația în vigoare permite ca chiriașul să poată subînchiria, dar și să aducă modificări sau îmbunătățiri spațiului închiriat dacă există clauze în acest sens în contractul de în-chiriere principal. Mai exact, bene-ficiarul contractului de subînchiriere nu se poate prevala de niciun drept împotriva proprietarului și nici asupra oricărui alt titlu de ocupare a spațiului. În plus, și contractul de subînchiriere, desigur cel încheiat cu respectarea prevederilor legii, trebuie să fie înregistrat la organele fiscale teritoriale, pentru a nu fi acuzați de evaziune fiscală.Cât privește evacuarea, printre altele, de aceasta este pasibil chiriașul care nu a respectat clauzele contractuale, dar și la cererea asociației de proprietari, când chiriașul nu și-a achitat întreținerea pe o perioadă de trei luni, dacă aceasta este obligația lui, asumată prin contract. Indiferent de situație, dacă de bunăvoie nu părăsește imobilul, evacuarea chiriașului se face numai pe baza unei hotărâri judecătorești.