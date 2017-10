Strategii simple împotriva oboselii acumulate

Ştire online publicată Vineri, 13 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Urgențele cotidiene și implicarea în numeroase proiecte sau joburi sunt cauzele majore ale acumulării oboselii. Iar de aici și până la oboseala cronică, e un pas mic. În realitate, potrivit specialiștilor Click.sănătate, oboseala cronică este rezultatul unei epuizări fizice și psihice. Iar oboseala acumulată se manifestă sub forma unei epuizări accentuate, „victimele” nu se pot concentra în timp util tocmai la problemele vitale și uită să rezolve chestiuni importante pentru carieră sau familie. In timpul zilei ațipesc, deseori, iar starea de iritare și tonusul scăzut devin suverane.Este cazul să se ia măsuri pentru a se ieși din această situație, în primul rând, căutând soluții pentru un stil de viață normal. Totul, din cauză că „Importantă este schimbarea stilului de viață”, spune Eugen Giurgiu, doctor în biochimie cu competențe în fitoterapie și nutriție. Teoretic, strategiile sunt simple, la îndemâna oricui. Ambianța joacă și ea un rol major în drumul spre normalitate. În compania persoanelor realiste, recuperarea persoanelor afectate de oboseală cronică, manifestare tot mai frecventă, se face destul de repede.Programul de luat masa. “Modificarea obiceiurilor alimentare începe cu respectarea celor trei mese principale în fiecare zi. Asupra erorilor nutriționale trebuie să se pronunțe medicul de familie. Acesta vă ajută să reevaluați importanța meselor servite la timp, începând cu micul dejun”, explică Eugen Giurgiu.De evitat alimentele grele. În același timp, trebuie evitate alimentele care favorizează oboseala și îngreunează digestia: „Cu voință și cheltuieli minime, puteți transforma frigiderul vostru într-un laborator cu alimente sănătoase. Din regimul alimentar cu rol curativ eliminați smântâna, untul, ouăle prăjite, slănina, conservele, mezelurile, sosurile cu rântaș și cartofii prăjiți. Chiar dacă vă tentează, nu consumați carne grasă și vânat, fasole uscată și mazăre, cafea și ceai negru foarte concentrate.Alegeți alimentele care ne mențin în formă, bogate în vitamine, în săruri minerale și oligoelemente. Vitamina E diminuează oboseala și se găsește în uleiul de germeni de grâu, uleiul de floarea soarelui, uleiul de morun, menta proaspătă, popcornul sau fructul mango. Consumați fructe și legume proaspete din belșug. Prin alcalinitatea lor, acestea neutralizează acidul lactic, „ fabricat” în organism în timpul efortului fizic. Consumați salate de crudități cu morcovi (bogați în betacaroten), cu țelină (care conține vitaminele A, B și C). Nu uitați să adăugați în dieta voastră și salata verde (cu un conținut valoros de vitamine A și C și minerale, precum potasiu și fosfor). Dacă preferați stridiile, acestea conțin minerale-seleniu, zinc și cupru, iar scoicile sunt o sursă de magneziu. Puține persoane afectate de oboseala cronică știu că și gălbenușul de ou trebuie inclus în lista alimentelor revigorante, fiind o sursă de crom, dar și propolisul care asigură organismului vitamina B3, caroten și magneziu.