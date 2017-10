Stop fiscalităţii împovărătoare!

Vox populi

Stop fiscalității împovărătoare!

Oamenii consideră că după modelul campaniei pentru punerea la zid a taxei auto, se impune demararea altei acțiuni de acest gen, de data aceasta „pentru regândirea taxelor românești, în mod special a celor care sfidează bunul simț, prin aberația lor” (Luca Voicu, 39 ani). De ani buni, românii (persoane fizice și agenți economici) au făcut spume la gură, țipând că nu mai fac față nenumăratelor biruri pe care le plătesc statului. Nu prea i-a auzit nimeni! Ba, dimpotrivă, aproape că nu era lună de la Dumnezeu în care fantezia politicienilor să nu mai… nască o nouă taxă. În sfârșit, la alegerile din 2004, Alianța DA promitea poporului, cu surle și trâmbițe, o relaxare fiscală cum nu s-a mai văzut în România, iar oamenii le-au dat votul celor care îi asigurau că bugetul statului nu va mai fi un sac fără fund sub guvernarea lor. După ce au ajuns la pupitrul de comandă al țării, politicienii și-au uitat, rând pe rând, promisiunile electorale, iar numărul taxelor și impozitelor, în loc să scadă, a crescut precum Făt Frumos din poveste, România, obținând, lejer, titlul de campioană europeană la această… probă economică. „Am crezut că înnebunesc când am citit rezultatul sondajului făcut de Forumul Economic Mondial, care arată că România, prin cele peste 400 de biruri percepute de la persoanele fizice și juridice, le-a tăiat fața celorlalte state europene. Dacă și salariile românilor ar fi fost în topul european…! Pardon, mă scuzați, sunt în top, dar la cate-goria celor mai mici…”. (Laura Banu, 46 ani) Cumperi o mașină și plătești o sută de taxe! De exemplu, numai la cumpărarea unui autoturism, se plătesc taxa de înmatriculare și impozit la primărie, taxa de primă inmatriculare, taxa pentru numere la Poliție, taxa de numere provizorii de la dealer, taxa de talon și, dacă mașina este din producție internă, se achită taxa pentru secretizarea cărții de identitate la RAR, taxa de drum (o dată în prețul benzinei, a doua oară în costul rovignetei). „Consider că acest exemplu spune mai multe decât o mie de reproșuri pe care le-aș putea adresa eu, ca simplu cetățean, guvernanților, care, cu un tupeu inimaginabil, adaugă și iar adaugă la lista impozitelor și taxelor, cocoșându-i, la propriu, pe români. Sincer, eu mă bucur că a răbufnit acum acest subiect, pentru că era cazul ca românii să ia atitudine și să nu mai înghită, ca pelicanul, tot ce visează noaptea un ministru sau altul. Și eu am părinții pensionari, dar nu mi se pare corect ca, pe de o parte să prostești oamenii cu reducerea impozitelor și mărirea taxelor, iar pe ascuns, să nu știi pe ce să mai pui bir, ca să acoperi mărirea electorală a pensiilor. Păi, dacă au mers până acolo încât au pus bir pe apa de ploaie, mă mir cum de nu ne impozitează și aerul pe care-l respirăm! Sau poate că, prin taxele de mediu, asta fac! Eu cred că a sosit momentul să se spună pe nume, nu neapărat taxelor, cât serviciilor pe care ele le acoperă. Căci ele trebuie să aducă beneficii, tot plătitorilor, așa îmi închipui eu că ar fi corect!”. (H. Zglobiu, 41 ani) Se merge prea departe… „Ca să te ducă mintea să impozitezi până și ajutorul de înmormântare pe care-l dai familiei ca să-și îngroape mortul, mai ales că se știe ce costuri uriașe presupune un asemenea eveniment, mi se pare cea mai cinică idee posibilă. Mai degrabă s-ar impozita trecerea pe marcajul pietonal, după modelul taxei de barieră de la Mamaia, decât așa ceva! Să-i întrebăm pe politicieni dacă au plătit impozite pe chiriile luate cu japca din buzunarele noastre, dacă nu cumva ar trebui să le suportăm tot noi, prin Ordinul ministrului Păcuraru? Cred că s-a mers prea departe, probabil și din cauza noastră, a cetățenilor care plătim cu ochii închiși, fără să luăm atitudine. Dar cum, de regulă, politicienii își fac probleme cu mâna lor, măcar de data asta ar trebui să ne unim și să le tăiem elanul de a-și bate joc de noi la nesfârșit“. (Margareta Savu, 53 ani) Pentru ca străinii să nu mai ocolească mediul de afaceri din România, din cauza fiscalității și legislației fiscale excesive și confuze, iar românii să nu-și mai ia lumea în cap, acceptând, nu de bunăvoie, ci siliți de neputința de a asigura familiilor un trai decent, să fie „sclavi pe plantațiile Uniunii Europene“, Emilia Turcitu, 31 ani, Zenaida Ivanov, 39 ani, Camelia Zgură, 56 ani sunt de părere că a sosit momentul ca oamenilor să li se justifice, rând pe rând, de către specialiști autorizați, necesitatea plătirii atâtor sute de biruri către stat.