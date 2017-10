Stomacul îţi joacă feste? Se impune un diagnostic cert!

Medicul de gardă

Stomacul îți joacă feste? Se impune un diagnostic cert!

Ştire online publicată Joi, 02 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Sunt o fire agitată, mănânc repede, a început să mă cam usture stomacul. Mama zice că am gas-trită. Am vrut să cumpăr ceva de la farmacie, însă farmacista m-a trimis la doctor pentru atâta lucru. Me-dicul meu de familie este în conce-diu și aș vrea să știu cum e bine să procedez în situația asta?” (Fulvia Luca).v v vStimată doamnă Luca, numai un specialist se poate pronunța asupra unui diagnostic de certitudine, chiar dacă unele simptome ne conduc la ideea că am putea avea o anumită afecțiune. De aceea, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, apreciază că stabilirea diagnosticului și îndepărtarea cauzei care provoacă disconfortul respectiv sunt esențiale pentru obținerea unei vindecări.Referitor la gastritele acute, de regulă, acestea sunt favorizate și de stres, dar și de regurgitarea bilei în stomac, de mâncatul pe fugă, de mestecatul insuficient, de ingestia unor medicamente antiinflamatorii, aspirină, excesul de cafea sau alcool, de tutun etc. Mai mult, unele gastrite pot fi asimptomatice, pe când în alte cazuri apar simptome clare precum greața, durerile epigastrice.Ce sunt gastritele? Inflamații acute sau cronice, difuze sau focale ale mucoasei stomacului, provocate de o serie de factori. De aceea diagnosticul corect de gastrită e dificil de pus, fiind nevoie de experiență pentru a considera că suferința care determină pacientul să vină la me-dic e sigur determinată de leziunile de gastrită. Sfatul specialistei este să nu recurgeți la automedicație și să mergeți neapărat la medic.