Cosmetica la domiciliu

„Stick-ul 3 în 1" te ajută la nevoie

Ştire online publicată Vineri, 12 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu prea am timp să mă îngrijesc din cauza meseriei. Totuși, a venit vara și dacă ești mai neîngrijită se vede și mai tare. Aș vrea să știu cu ce produse cosmetice aș putea să mă aranjez un pic pe fugă, chiar și la muncă. Vă mulțumesc din suflet” – Tania, 36 ani, din Eforie. v v v De la Bogdana Oancea Stoian (Salonul Crazy Co-lors, str. Adamclisi nr. 3, bloc P 3, Constanța, telefon 0341/452070; 0722/447325), am aflat că produsul care ar putea face minuni în poșeta oricărei femei se prezintă sub forma unui „Stick 3 în 1", care conține fond de ten, pudră și fard corector. Interesant este că el se poate aplica cu degetul în zona în care considerați că aveți nevoie. Îl puteți folosi fără probleme, pentru că acoperă perfect și conferă pielii un aspect natural, fără luciu.