Statutul de coasigurat medical nu pică din cer!

Ştire online publicată Marţi, 06 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Soția, soțul sau părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate medical, pot beneficia de toate facilitățile pe care le oferă o asigurare medicală, în calitate de coasigurați. Din păcate, cei care nu cunosc legislația în această speță, ajung să suporte din propriul buzunar toate cheltuielile legate de propria sănătate, care sunt din ce în ce mai mari.„Am avut probleme de sănătate în ultimul timp, dar pentru că nu mai lucrez nicăieri, mi-am plătit toate cele. În schimb, o vecină de-a mea, care nici dânsa nu lucrează, nu plătește nimic, mi-a zis că e asigurată în numele soțului ei. Eu de ce n-aș fi asigurată la fel, din moment ce și soțul meu este salariat? Mă puteți ajuta cu niște informații?” (Steluța Andrieșiu).xxxStimată doamnă Andrieșiu, chiar dacă nu plătiți nicio contribuție la fondul de asigurări de sănătate, legea vă dă dreptul să deveniți, în cazul dumneavoastră, coasigurata soțului, dacă lucrează cu contract de muncă. Numai că statutul de coasigurat trebuie cerut de persoana interesată, căci nu pică din cer. Care este procedura de urmat? Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Constanța, Lămâița Antochi, pentru a deveni coasigurata soțului, va trebui să procedați în felul următor: l Solicitați de la Administrația Financiară un certificat din care să rezulte că nu obțineți absolut niciun fel de venituri personale l Apoi, titularul asigurărilor de sănătate (adică soțul dumneavoastră) va trebui să-și anunțe angajatorul că vă are în întreținere, semnând și o declarație pe proprie răspundere în acest sens. Pe această bază, angajatorul va elibera o adeverință prin care va confirma că soțul dumneavoastră are toate plățile la zi l Mergeți apoi la medicul de familie, care, pe baza actelor de mai sus, vă va înregistra în evidențele cabinetului ca și persoană coasigurată. Dacă problemele de sănătate o vor impune, medicul de familie vă poate completa o trimitere către un medic specialist. De asemenea, tot medicul de familie vă va informa când va trebui să-i prezentați adeverința de salariat a soțului sau alte documente, astfel încât să vă bucurați de toate drepturile pe care le are orice persoană care plătește contribuția la fondul de sănătate.