Start 2013! Îşi mai doresc constănţenii un oraş rupt în două?

Start 2013! Își mai doresc constănțenii un oraș rupt în două?

Au auzit că estimările economice naționale, dar și globale pentru Anul Nou n-ar fi prea optimiste, însă cititorii noștri își doresc mult ca anul care bate la ușă să nu fie atins de reputația fatidică a cifrei 13. Drept urmare, la cumpăna dintre ani, și-au propus să privească înapoi cu iertare, înainte cu speranță, nădăjduind ca măcar de acum încolo, Con-stanța să nu mai fie „un oraș rupt în două”.Aproape că nu este zi în care politicienii să nu spună că fulminantele evenimente politice din acest an au reușit să împartă România în două. Aceeași percepție o au și constănțenii, care se simt apăsați de această dezbinare și nu și-o mai doresc.l Este natural ca fiecare om să-și pună speranțe în Anul Nou, să lase trecutul în urmă și să se pregătească pentru un nou început. Ing. Dorina Nan, de exemplu, își dorește mult ca în 2013, constănțenii să fie mai uniți: „Cu aceste așteptări intru în noul an, vreau să vedem lucrurile din jur obiectiv, de noi depinde să ne fie mai bine măcar sufletește. Dar pentru asta, orașul nu mai trebuie să fie rupt în două, indiferent de afinitățile politice. Vreau ca opiniile tuturor să fie respectate, să nu ne mai înjurăm și împroșcăm cu noroi fie că ne plac maidanezii, fie că nu ne plac, fie că ne place politica autorităților locale, fie că ne deranjează. Cu scandal, am văzut că nu se rezolvă nimic! Ne-a rămas doar înțelegerea… dacă nici așa n-o să meargă, chiar avem o problemă!”.l Speranța să vă deschidă poarta Anului Nou și nu uitați să colindați! Nonvaloarea să dispară, iar primăria să ia în serios grijile și neliniștile constănțenilor și să ne facă surprize frumoase în 2013. Cu aceste gânduri pășește în noul an prof. A. Nicolae, căreia cifra 13 i-a purtat întotdeauna noroc: „Sub formă de plugușor, îi urez personal domnului primar Mazăre să-și arate fața mai umană și să rezolve problema lifturilor în blocurile din Tomis Nord, date în folosință în urmă cu zece ani fără această dotare vitală. Știm că este criză, dar așa cum s-au găsit resurse pentru referendum la Constanța și pentru tot felul de acțiuni politice, cerem să se facă un efort și pentru respectarea unei obligații prin contract. Domnul primar trebuie să facă mai mult pentru a-și uni cetățenii! Destul e România ruptă-n două!”.l Ec. Corina Dante îl imploră pe Anul Nou să facă în așa fel încât să-i includă pe constănțeni în acea zonă minimă de confort psihic: „Plin și dificil a fost 2012, cu proiecte politice care au împărțit România în două, după cum politicienii înșiși recunosc. Normal că și Constanța nu avea cum să facă excepție. Pentru că urmează un an fără alegeri și, sper, fără răfuieli politice agresive, mi-aș dori să ne bucurăm de mai mult respect din partea autorităților, cetățeanul simplu să nu mai fie prostit, să se asigure pe bune locuri de muncă, iar taxele să nu se mai mărească, pentru că nu le mai putem duce. La anul și la mulți ani fără matrapazlâcuri politice!”.l Felicia Iana și-ar dori ca în 2013 să nu regrete că nu mai este primită la muncă, în Spania: „Le dau o idee oamenilor de afaceri, să ne transforme pe cei care n-avem de muncă în căpșunarii Constanței, ne-am săturat să fim căpșunarii Europei. Să se facă și aici plantații de căpșuni, cum au spaniolii. Tot se bat cu pumnu-n piept că vor să facă multe locuri de muncă!”.l Având în vedere că în 2012 au fost două rânduri de alegeri, Loredana Manole și-ar dori ca politicienii cărora le-a dat votul să nu-și uite promisiunile. Iar de la edilii locali așteaptă să asigure tuturor constănțenilor condiții decente de viață într-un oraș: „Mult prea jertfit pe altarul intereselor politice. Vrem să circulăm pe trotuare fără gropi, să nu mai fim mușcați de câini flămânzi, ai nimănui, să nu ni se trântească mastodonți sub nas, să nu se ciuntească parcurile, să fie poliție pe străzi, în centru sau la cartier, să avem unde munci și, mai ales, să nu mai existe constănțeni de mâna întâi și constănțeni de mâna a doua. Autoritățile sunt obligate să ne unească, nu să ne dezbine, cum am făcut până acum. Le doresc la mulți ani și să țină cont de… urările mele!”.La rându-ne, le promitem cititorilor noștri că vom continua să fim aceeași interfață activă între ei și autorități, în speranța că 2013 va fi un an mai bun pentru toți constănțenii. La mulți ani tuturor!