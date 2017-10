Stăpânul sau sluga partenerului de viaţă?

Psihologul te ajută

Stăpânul sau sluga partenerului de viață?

Există momente când fiecare încearcă să se impună într-un fel sau altul în fața partenerului. Când ajungem să ne purtăm ca un comandant, lucrurile scapă de sub control, iar conflictele sunt ine-rente. Psihologii recomandă echilibru: Nu fi nici stăpânul, dar nici servitorul celui de lângă tine!Viața în doi, doar lapte și miere? Realitatea demonstrează că neîmplinirile, lipsurile, grijile, chiar rutina, pot fi sursa unor scene de familie, lucrurile degenerând când niciun partener nu este dispus să cedeze. Din păcate, există situații când, chiar și după o ceartă aprigă, războiul continuă cu alte arme, până când unul se proclamă învingător. Când partenerul continuă la nesfârșit să adopte poziția de superioritate în fața celui cu care ar trebui să împartă și bune, și rele, celălalt va acumula tensiuni, iar până la urmă va ceda.„Se spune că nu există cuplu fără certuri. Noi ne certăm rar, aș fi preferat să ne certăm zilnic, apoi să ne împăcăm și gata. La noi se întâmplă altceva: soțul se crede stăpân în casă și se poartă ca un șef. Avem și noi necazuri, dar cine nu are în ziua de azi? El spune că preferă surprizele, de-aia nu-mi spune ce face, nu-i pasă că sunt o virgulă în casă, mai mult, mă jignește când îi atrag atenția. Adevărul e că am fost educată să fiu mai supusă, iar el s-a prins și profită. Am obosit în poziția de servitor, vreau să schimb ceva, dar nu prea știu cum. Înțelegeți de ce nu pot să-mi dau numele. Pot să vă spun că am 39 de ani și sper ca psihologul să mă ajute ca să-mi salvez căsnicia. Vă mulțumesc!”.Este de notorietate sintag-ma că în niciun cuplu, armonia nu este perfectă, însă psiho-logul Alina Pandrea ne-a explicat că există foarte multe cupluri în care tensiunile sunt rare întrucât își dau seama că atmosfera relaxantă aduce mai multă fericire în familie. Dacă tot e vorba despre efec-tele educației primite în familie, specialista confirmă că aceasta influențează atât atitudinea de șef, cât și pe cea de supus: „Cititoarea dumneavoastră spune că se află în dificultate și din cauza educației primite. Tot despre urmările celor șapte ani de-acasă poate fi vorba și în cazul partenerului său, care vrea cu orice chip să dea impresia de cocoș în fața soției sale. Studiile arată că majoritatea partenerilor se ceartă cel puțin o dată pe zi. Ideal ar fi ca și în aceste condiții, niciunul să nu se complacă, nici în postura de stăpân, nici în aceea de slugă!”.Discuții prietenoaseCum pot fi depășite cu eleganță situații de genul celei semnalate de cititoarea noastră? Specialista recomandă o schimbare de ati-tudine a soției, prin folosirea unor termeni civilizați, dar nu supuși!Practic, cu o voce prietenoasă, „comandantului“ trebuie să i se ra-porteze că atitudinea lui provoacă multă suferință și duce la acumularea de tensiuni. La fel de elegant i se poate spune că dacă nu și-o revizuiește, ar putea urma decizii radicale, chiar despărțirea. Practic, ambii parteneri trebuie să discute cu sinceritate, în detaliu despre absolut tot ceea ce fac, gândesc și mai ales despre ceea ce simt.Realitatea a demonstrat că o mare parte din stres, ca și certurile partenerilor pot fi rezolvate prin propriul control al atitudinii de superioritate. Nu este nevoie de reguli sofisticate, analizarea onestă a urmărilor unei atitudini dominante asupra partenerului este prima care poate face minuni. Cu alte cuvinte, ce ție nu-ți place, altuia nu face! Chiar dacă uneori bărbații se lasă mânați de furie și spun lucruri pe care le regretă, în niciun caz nu trebuie să-și jignească partenera. Și, mai ales, reproșurile, acuzele să nu se repete la infinit. Asta, pentru că până și cel mai rău partener din lume nu poate avea decât defecte. Așa că, pe lângă fiecare critică adusă, trebuie lăsat loc măcar pentru un mic compliment, dar fără nicio urmă de ironie!