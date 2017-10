Speriaţi, nu de preţurile „europene“, ci de salariile româneşti!

Puncte de vedere

Speriați, nu de prețurile „europene“, ci de salariile românești!

Guvernanților români li se recomandă să se mai uite și în „ograda politicienilor din spațiul comunitar, poate află cum este posibil ca europenilor de rând să le ajungă lefurile ca să trăiască decent, indiferent cât de mari ar fi prețurile la mâncare sau la tot felul de servicii și alte obligații”. (Dan Muscalu, 47 ani) Analiștii economici au prefigurat că anul 2008 nu va fi deloc ușor pentru majoritatea românilor, cel puțin din punct de vedere al cheltuielilor (din ce în ce mai mari), cărora vor fi nevoiți să le facă față. Oamenii nu se plâng că vor fi obligați, din nou, să mai strângă cureaua. Ceea ce-i doare cu adevărat este că la baza scumpirilor ar sta necesitatea alinierii la prețurile europene, fără a se face nici o trimitere și la salariile cetățenilor din spațiul comunitar, incomparabile cu lefurile celor mai mulți dintre români. Nu scumpirile repetate îl sperie, ci leafa mică! „Nici n-am intrat bine în 2008, și televiziunile au început să ne bage frica-n sân cu tot felul de scumpiri: la carne, la fructe, la gaze, la curent, la grădiniță, la facultate, la cimitir etc. Pe mine nu mă sperie scumpirile astea deloc, pentru că nu-mi aduc aminte să fi existat vreun an în care să fim scutiți de scumpiri. Adicătelea, nici n-ar fi normal să intrăm în Anul Nou cu prețuri vechi, Doamne ferește! Dar dacă tot ni se spune că trebuie să avem prețuri ca în UE, nu înțeleg de ce nu primim, fraților, și lefuri, și pensii, ca în UE? Păi cum să plătești ca europenii normali, dacă noi avem salarii anormale? Poate că europarlamentarii noștri o să regleze și problema asta, că de aia i-am ales să ne reprezinte acolo, problemă care, după mine, este cea mai importantă!” (Valeria Nistor, 42 ani) Prețurile gazelor dau frisoane… „În anul 2001, m-am mutat de la apartament, la casă, numai și numai din cauză că gazele erau pe atunci extraordinar de ieftine. Mamă, ce scandal am avut atunci cu copiii și nevasta, care nu se dădeau duși de la bloc nici morți! Iar acum, ptiu drace, uite cum s-au schimbat lucrurile cu gazele astea, care se tot scumpesc, cică după modelul european! Oare, nici europenilor adevărați nu le ajung lefurile să-și plătească gazele? Dacă se altoiau puțin în ianuarie, mai treacă-meargă, dar am citit nu știu pe unde că în aprilie vor fi scumpite din nou. Iar de la gazele astea o să curgă alte prețuri scumpite și alt scandal cu nevasta și copiii! Le-aș propune guvernanților să scumpească și ei produse mai de lux, nu astea de bază, și să se mai uite și în ograda europenilor adevărați, care nu știu cum naiba sunt conduși, dar au de toate”. (Laurențiu Diaconu, 51 ani) „Muncim precum roboții!” „Nu sunt extraordinar de speriat de scumpirile anunțate, că suntem trei salariați în familie și ne chivernisim. Ca s-o spun pe aia dreaptă, n-ar fi o problemă că nici nu mai țin minte de când n-am mai intrat, măcar într-o pizzerie, că de restaurant nu se pune problema! Ce mă doare cel mai tare este că muncim ca roboții, iar un concediu n-am mai făcut din 1999, pe când politicienilor nu le ajung stațiunile din țară, că ei știu să se distreze numai în străinătate! Se apropie alegerile și tare aș vrea să-i aud pe candidați cum o să ne aburească iar, dar sper să ne luăm revanșa la vot”. (Emil Lungu, 49 ani)