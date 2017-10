Speriat de responsabilităţile de tată s-a refugiat în alcool

Psihologul te ajută

Speriat de responsabilitățile de tată s-a refugiat în alcool

În mod normal, după ce le vine pe lume un copil, părinții ar trebui să-și asume toate corvezile și responsabilitățile cu enormă bucurie și relaxare. N-au voie să-și plângă tuturor oboseala pentru orele de nesomn și pentru toate celelalte… Chiar dacă nu-i ușor să fii părinte, nimeni nu are dreptul să-și refuze plăcerile unice ale acestui statut. Din păcate, unii chiar au probleme de adaptare și își pierd controlul, găsindu-și refugiul în alcool. Pentru toate, însă, există soluții, dacă se dorește cu adevărat depășirea acestui moment crucial. „Sunt căsătorită de nouă ani, perioadă în care, și eu, și soțul, ne-am dorit foarte, foarte mult un moștenitor. Am pierdut două sarcini și, în cele din urmă, în urma unor tratamente făcute la Timișoara, de nouă luni, în casa noastră gângurește un băiețel. Este frumos, sănătos, este extraordinar cum ne-a umplut casa. La început, soțul meu radia de fericire. Însă, ciudat, numai peste două luni, starea lui s-a schimbat. S-a închis în el, vorbește foarte puțin, îl ocolește pe cel mic, refuză să-l supravegheze noaptea, de teamă să nu adoarmă și să-l sufoce. Am crezut că este foarte obosit și l-am lăsat un timp să se odihnească. Numai că pe el îl uită Dumnezeu cu sticla de whisky în fața computerului. Speriată, i-am propus să mergem la doctor, dar a refuzat. Se plânge într-una că de-abia acum realizează că este peste puterile lui să stea ore în șir lângă o gâgâlice de om, că îi este teamă ca micuțul să nu se îmbolnăvească, se teme că n-o să aibă des-tui bani ca să-i asigure o viață bună, și dă-i cu băutura și iar cu băutura. Mai rău este că a început să lipsească și de la serviciu, nici șeful lui nu-l mai recunoaște. Cum pot să-l ajut, căci am mare nevoie de sprijinul lui în această perioadă, foarte grea și pentru mine, recunosc. Ce-ar fi dacă m-aș apuca și eu de băut?”. (Laura Gh., din Constanța, 38 ani). x x x Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că, din păcate, chiar și în cele mai frumoase momente ale vieții se întâmplă să nu putem bara calea suferințelor de tot felul. Ceea ce putem face este să nu le lăsăm să continue la nesfârșit. Dacă lucrurile nu se vor așeza, toate neliniștile din cuplu se vor transmite, cu timpul, și asupra copilului. De aceea, este extrem de important să vă rezolvați acum situația. Nașterea unui copil stresează cuplul Indiscutabil, venirea pe lume a unui copil este o perioadă de maximă solicitare pentru părinți, când aceștia se trezesc în fața multor responsa-bilități, cărora nu prea știu cum să le facă față. Este posibil ca, prin refugiul în alcool, soțul dumneavoastră să încerce un adjuvant care să-l ajute să se adapteze la noua situație, căreia îi este teamă că nu îi va face față așa cum și-a dorit întotdeauna. Este o situație delicată, dar încercați să mergeți împreună la un consilier de familie sau la un psiholog, să-i acordați toată încrederea, să-i vorbiți deschis despre întorsătura pe care au luat-o lucrurile. Încercați să-i explicați ce simțiți fiecare și ce vă sperie în toată această poveste. Chiar dacă, de regulă, unele femei suferă în perioada de lăuzie de depresie postnatală, se pare că nici bărbații nu sunt ocoliți de urmările momentului venirii pe lume a unui copil. Iar când acesta a fost atât de dorit, ar fi și păcat să nu facă toate eforturile pentru a-și echilibra emoțiile și a-și asuma, bărbătește, responsabilitățile. Abia după ce va avea o asemenea stare va reuși să guste din plin incomensurabila bucurie de a fi părinți.