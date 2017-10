„Sperăm ca Poliţia să nu mai închidă ochii!“

„Sperăm ca Poliția să nu mai închidă ochii!“

Poliția rămâne prima instituție pe care românii o indică drept cea la care ar apela în cazul în care li s-ar face o nedreptate, arată un studiu realizat de IRES realizat în perioada decembrie 2010-martie 2012. Cu toate acestea, peste 40% dintre participanții la studiu au încredere puțină în această instituție.Ajuns la o vârstă venerabilă, Simion Simion, din Constanța, strada Dr. Sado-veanu nr. 8, supărat că poliția nu s-ar fi implicat suficient, până acum, în rezolvarea diferendului pe care îl are de multă vreme cu un vecin de care-l desparte doar o palmă de pământ, continuă să spere că numai această instituție îl poate ajuta să aibă o bătrânețe liniștită, „câte zile mai am de trăit”. Mai mult, ni s-a plâns că în urma descinderilor repetate la fața locului ale sectoristului din Secția I Poliție Constanța, situația nu s-a ameliorat, ba, dimpotrivă, a atins cote pe care vârsta și sănătatea nu-i permit să le mai suporte.„Du-te la cimitir și lasă-ne-n pace!“Bătrânul și-a mărturisit încrederea că, fie și în ceasul al doisprezecelea, „sectoristul va lua mai în serios situația și își va da seama că, la vârsta mea, nu mai pot să îndur acest coșmar, e prea mult… Eu și fiica mea suntem deranjați de familia cu care împărțim aceeași adresă. Se strânge seară de seară tot familionul, după ora 18,00 și o țin tot într-o petrecere. E o gălăgie insuportabilă până pe la trei-patru dimineața. Eu n-am nimic cu obiceiurile lor, o vreme am suportat, dar gălăgia asta infernală ne-o servesc seară de seară, fără nicio exagerare. Mă înjură dacă îi rog să se potolească, «Du-te la cimitir și lasă-ne-n pace!», numai asta aud. Ce om poate să trăiască în felul ăsta?”.„Am ajuns să stăm închiși în casă!“„Închidem ușile, dar trebuie să respirăm și noi, nu? Tata are 84 de ani, nu se poate odihni, săracul. Sunt o armată de diferite vârste, vin seara, după ora șase-șapte și o țin tot într-o gălăgie până pe la trei dimineața. Am anunțat poliția de câteva ori, au venit la fața locului, dar mi s-ar fi părut logic să vină întâi la noi, că doar noi am făcut reclamația. Dar sectoristul s-a dus de fiecare dată întâi la ei, le-a dat un avertisment verbal, apoi au venit și la noi și ne-au atenționat să ne înțelegem bine, că doar suntem vecini. Era cât p-aci să primim noi amendă că l-am deranjat degeaba pe polițist. Eu cred că dacă poliția ar acționa așa cum trebuie în acest caz, știu dânșii, nu le dau eu lecții, am fi scăpat și noi de coșmarul ăsta, care e vechi de ani de zile, nu e vorba de ceva de o zi, două. Putem să mergem în audiență la superiorii lor? Nu vrem să facem rău la nimeni, însă nu mai suportăm, stăm față în față, ne despart câțiva metri. Oamenii ăștia au o plăcere maximă să dea televizorul tare pe canal turcesc, nici eu nu aud nimic la televizorul meu dacă e o emisiune în limba română, darămite tata! Sperăm ca Poliția să nu mai închidă ochii!”, ne-a spus fiica bătrânului, care ne-a povestit că în toată perioada caniculară au fost nevoiți să stea ore în șir cu geamurile casei închise, dar chiar și-așa, tot n-au fost scutiți de gălăgie. Nu le reproșează vecinilor stilul de viață, e problema lor acest lucru. Tot ce-și doresc este să aibă parte și ei de puțină liniște în propria curte și casă.„Să reclame în scris!“Întrebat dacă are cunoștință de situația prezentată mai sus, Dorinel Puricică, agent șef în cadrul Secției I Poliție Constanța ne-a spus că sunt multe cazuri în sector și nu știe exact despre ce este vorba, dar o să verifice. Cât privește susținerea recla-manților că s-ar fi plâns acestei secții, ne-a răspuns: „Probabil or fi dat telefon… Procedura legală prevede că, în astfel de situații, cei în cauză trebuie să depună la noi o reclamație scrisă, pe baza căreia noi să trimitem la fața locului sectoristul, să vadă cum stau lucrurile”.