SEMNALE

„Sper că nu e o mafie a notarilor!“

Susține că deși a auzit la un post de televiziune, cu propriile urechi, că actele de moștenire ar fi gratuite dacă dezbaterea succesiunii se produce în primele șase luni după deces, notarii contactați au fost de cu totul altă părere: „De unde ați mai scos și aberația asta?” Nu este vorba despre vreun abuz al notarilor, ci doar de o neînțelegere a termenilor recentului Ordin (nr. 46/C din 6 ianuarie 2011), prin care s-au aprobat normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici. „Sunt cititoare de Cuget liber și vin către dumneavoastră cu o mare rugăminte, ca prin explicațiile și detaliile pe care veți dori să le prezentați în ziar, să pot înțelege și eu cum stă treaba cu scutirile la actele de moștenire. Voi prezenta situația mea reală: din anul 1998 locuiesc într-un apartament pe care mama mea l-a obținut după ce a divorțat de tata. Mama a avut probleme de sănătate, iar toate cheltuielile casei au fost în sarcina mea din momentul în care am primit prima leafă, adică din 2004. În urmă cu trei luni, mama a decedat. Eu sunt singurul ei copil și aș fi vrut să fac moștenirea, dar am foarte mari probleme financiare, așa că am lăsat-o moale cu moștenirea până când am auzit la televizor că notarii rezolvă gratuit moștenirile dacă se face o cerere în șase luni de la deces. Cel puțin eu asta am înțeles. A doua zi m-am dus la notarul din zonă, care m-a luat pe sus: «De unde ați mai scos și aberația asta?!». Am fost și la alt notar, dar răspunsul a fost la fel. Am vrut să cer explicații, însă o tânără din cabinetul notarial mi-a recomandat să fac o cerere pentru consultații juridice. M-am gândit că dumneavoastră mă puteți ajuta să aflu dacă am acest drept? Nu-mi stă în fire să acuz pe nimeni, dar sper că nu e o mafie a notarilor. Am avut niște experiențe în familie și s-a văzut că ei sunt foarte uniți. Vă mulțumesc anticipat și îmi cer scuze dacă am jignit pe cineva! Ana Ion”. v v v Într-adevăr, legislația care reglementează procedura succesiunii prevede un termen de șase luni, însă el se referă la faptul că în acest interval de timp scurs de la deces, succesorii trebuie să dea o declarație scrisă în fața notarului, din care să rezulte în mod expres că acceptă moștenirea. Pentru această declarație se plătește o taxă fixă, iar ea constituie o garanție că persoanele care au acceptat succesiunea, indiferent de data la care aceasta se va dezbate, nu-și vor pierde calitatea succesorală. De asemenea, consilierul juridic Carmen Gigică mai face precizarea că succesiunea, care este imprescriptibilă, adică ea se poate dezbate oricând după moartea testatorului, dacă totuși se începe în termen de doi ani de la decesul acestuia, notarul nu va mai percepe impozitul de unu la sută din valoarea masei succesorale, aferent transferului proprietății imobiliare, care trebuie plătit după împlinirea a doi ani de la deces.