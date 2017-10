Specialiştii spun că munca pe care o prestăm reprezintă o marfă; depinde de fiecare cum o ambalează şi cui o vinde.

Psihologul te ajută

Specialiștii spun că munca pe care o prestăm reprezintă o marfă; depinde de fiecare cum o ambalează și cui o vinde.

Interviul este definit ca fiind arta de a purta o conversație cu angajatorul și de a răspunde la o serie de întrebări, cu scopul de a-l convinge pe acesta că tu ești persoana cea mai potrivită pentru postul respectiv, demonstrându-i că ai abilitățile și deprinderile necesare. „Tot încerc, de ceva timp, să-mi schimb locul de muncă. Lucrez la o firmă ceva mai modestă din Constanța, dar am fost educată să aspir la mai mult. Așa m-au învățat părinții. Spre desebire de ei, însă, eu nu m-am omorât foarte mult cu învățătura, dar mi-am luat și licența, iar acum fac un masterat. Convinsă că studiile mele îmi dau dreptul să mă cred destul de tare, am fost cam înțepată la toate interviurile susținute. Dar nu neapărat din aroganță, cât pentru a afișa o mai mare siguranță de sine, cum citisem eu prin cărți, am exagerat în ceea ce privește calitățile mele umane și profesionale. Toți angajatorii, dar absolut toți, zâmbeau când mă auzeau cum vorbesc despre mine, apoi mă trimiteau, politicos, la plimbare. Oare, în viziunea psihologilor, ai mai multe șanse să câștigi un interviu dacă-ți pui cenușă-n cap?”. (Loredana Lungu, 28 ani) Aspirantul la un job trebuie să fie echilibrat Chiar dacă știe că drumul de la teorie la practică este presărat cu multe surprize, psihologul Speranța Băcana este de părere că „acest traseu poate fi netezit” dacă atitudinea aspirantului la un job este una ponderată. Astfel, în situația în care ți-ai impus să fii detașat și foarte sigur pe tine, deși poți face o impresie bună, exagerând, poți să nu pari suficient de motivat și, drept urmare, ai toate șansele să nu inspiri suficientă încredere. Însă asta nu înseamnă, nici pe departe, că persoanele care se află la extrema cealaltă, adică pozează în oameni sufocați de tot felul de probleme, povestindu-și cu lux de amănunte conflictele avute în vechile locuri de muncă, au de câștigat, pentru că ele inspiră neîncredere în forțele proprii, pesimism, fragilitate. Cu alte cuvinte, pentru reușita interviului este nevoie ca atitudinea afișată în fața angajatorului să fie una echilibrată. Anticiparea eventualelor întrebări Psihologul consideră că un interviu trebuie foarte bine pregătit, recomandând anticiparea unor posibile întrebări, pentru ale căror răspunsuri n-ar fi rău ca aspirantul să ceară sfatul unui specialist, capabil să-i explice cum își poate pune cel mai bine în valoare abilitățile profesionale. Din păcate, se întâmplă, de multe ori, ca ambiția de a lucra într-o anume firmă sau, pur și simplu, de a găsi un serviciu, indiferent unde să îi determine pe candidați să se complacă în munci care nu au legătură cu așteptările lor. Această realitate explică gradul mare de insatisfacție la locul de muncă și o mobilitate exagerată a angajaților români, a căror medie de rămânere într-o companie, conform statisticilor, este de aproximativ un an și jumătate pe angajat, foarte mică în raport cu situația din Uniunea Europeană sau SUA.