Spaţiu verde din buricul oraşului, ras în favoarea a doi „mastodonţi“

Din ciclul „Blocuri între blocuri“

Spațiu verde din buricul orașului, ras în favoarea a doi „mastodonți“

Foamea de spațiu construibil în buricul Constanței continuă să facă „victime“ chiar și pe vremuri de criză. Astfel, blocuri mamut răsar în locuri nepotrivite, în condiții de maximă înghesuială, luând vecinilor, „parcă în dușmănie, până și lumina dată de Dumnezeu“. Sumbra perspectivă ca în „sufletul” blocului S4, cu patru scări și același număr de etaje, din B-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 175, să se bage două blocuri turn, plus o parcare, le-a dat fiori reci locatarilor, revoltați că noile construcții, dacă vor fi, în ciuda protestelor acestora, finalizate, le vor acoperi ferestrele. Nici vorbă să fi pus gând rău investitorilor imobiliari, dimpotrivă, salută asemenea inițiative, „care tot în folosul oa-menilor sunt. Însă este incorect ca pe unii să-i bucuri și altora să le faci viața un iad, luându-le și lumina dată de Dumnezeu! Este inadmisibil să condamni la dispariție orice palmă de spațiu verde din acest oraș atât de poluat! Aici e buba, nu că se construiește, ci unde și cu ce preț! Suntem foarte revoltați de ușurința cu care primăria autorizează tot felul de mastodonți, iar ca noi sunt mulți alți constănțeni!”. Constanța, ca și multe alte orașe, a fost ticsită de blocurile ceaușiste, lucru care nu i-a împiedicat pe investitorii imobiliari postdecembriști să înalțe noile construcții pe unde au apucat, fără să le pese de consecințe sau de faptul că locatarii din blocurile aproape lipite își dau mâna pe geam și se scoală dimineața cu ochii în cearceafurile vecinilor. Mulți bănuiesc că o asemenea practică a luat avânt în ultimii ani pentru că s-ar fi făcut „mișmașuri cu retrocedările sau tot felul de șmecherii ale factorilor de decizie cu spațiul public. Altfel, nu vedem de ce se respectă numai interesele câtorva oameni, în disprețul multor constănțeni, care suferă pe viață din această cauză. Să se folosească terenurile de la marginea orașului, că sunt destule!” (Alecu S.). Prima fază: s-a ras tot ce a fost verde! Gheorghe Dragomir, ca administrator al asociației de proprietari, este porta-voce a celor aproape o sută de familii îngrozite că acest proiect ar putea fi conturat și peste voința celor afectați. Mai întâi, ne-a prezentat prețul deja plătit de locatari, fără ca lucrarea în sine să fi început: defrișarea a circa 1.500 mp de spațiu verde, tăierea a 44 de pomi, dintre care plopi cu diametrul de circa 80 cm, pini, nuci, pruni, brazi ornamentali și 20 de tei, care purificau de mulți ani aerul poluat de mașinile aflate într-un du-te vino continuu, punerea la pământ a circa 130 metri liniari de gard viu, „determinând un aspect dezolant pe cea mai modernă arteră de circulație a orașului către stațiunea Mamaia. Suntem revoltați și indignați că tot ce era verde a fost ras ca să se facă lucrările de mutare, prin săpături adânci, a rețelelor subterane de evacuare și canalizare a apelor reziduale, a rețelelor termice și telefonice, care au fost mutate din mijlocul spațiului verde, spre extremitățile acestuia. Nedumerirea noastră este de ce primăria, care altfel susține că se bate pentru binele nostru, ne desconsideră în halul ăsta? Oficialilor și investitorilor le-ar conveni să le fie trântiți mastodonți sub nas și să li se ia dreptul la lumină naturală în propriile case?”. Administratorul asociației ne-a mai spus că nu a stat cu mâinile în sân, ci a depus memorii semnate de toți locatarii, atât la Primărie, cât și la Agenția de Mediu, Garda de Mediu, Prefectură, Inspectoratul Teritorial pentru Disciplina în Construcții: „De la Mediu, ni s-a spus că lor nu li s-a cerut aprobare nici măcar pentru devierea rețelelor, nimic, niciun alt aviz până acum! Cei de la Garda de Mediu ne-au promis că o să meargă la fața locului și o să ne răspundă. De la Disciplina în Construcții Constanța ne-au spus că dânșii nu dau aviz, dar că dacă o să înceapă, totuși, lucrarea, să-i anunțăm să vadă dacă au toate avizele, iar dacă, totuși, avizele luate nu sunt în concordanță cu noile legi, vor sesiza Prefectura, ca să-i dea în judecată. Dacă Prefectura n-o să se implice, trebuie să-i dăm noi în instanță, ca asociație, iar pe perioada procesului lucrarea se suspendă. Toți ne-au primit în audiență, mai puțin primăria, unde ni s-a promis un răspuns în 30 de zile, iar numai dacă n-o să fim mulțumiți de răspuns, să ne înscriem în audiență. Primarul nostru se plimbă în țări exotice, iar nouă ni se dă cu tifla-n nas și tânjim după o audiență! E normal așa ceva?”. „Se zvonește că de-a lungul întregului bulevard, până la intrarea în Mamaia, o să mai apară tot felul de clădiri în sufletul blocurilor actuale” - ne-a spus, extrem de revoltat, un alt locatar din zonă. Proprietarii blocului S4 protestează față de ușurința cu care s-a creat „drum liber construirii pe spațiul verde, la mică distanță de imobilul nostru” și cer instituțiilor abilitate să intervină pentru ca acest proiect să nu fie demarat, iar „spațiul vandalizat în disprețul oamenilor” să fie readus la starea inițială, indiferent de „superîn-vârtelile unora”. Continuă să creadă că astfel de inițiative sunt „o crimă față de și așa îmbâcsitul mediu al Constanței” și au toată încrederea că nu se vor mai invoca tot felul de portițe, la limita legalității, iar orașul, în sfârșit, își va regăsi busola. Faza a doua - în așteptare! Directorul Inspectoratului Teritorial de Construcții Sud - Est, Gigi Chiru, a precizat că lucrările de deviere a rețelelor de utilități publice pe terenul în discuție au fost realizate în baza autorizației de construcție nr. 2480 din 2007, eliberată de Primăria Constanța, prelungită până la 14.06.2011, pe numele firmei SC Eclissis Intermed SRL, din Constanța: „Dacă ei sunt mai departe și investitorii, deocamdată nu știm!” Contactat de ziarul nostru, Tănase Calagiu, administratorul SC Eclissis Intermed SRL Constanța, ne-a confirmat că firma pe care o reprezintă deține autorizație de la primărie pentru a ridica două imobile cu șase-șapte etaje și o parcare situată la demisol, cu circa 40 de locuri, pe terenul din B-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 175. Referitor la data demarării lucrărilor, a precizat că asta depinde de negocierile pe care le poartă cu constructorul. Pe de altă parte, dacă, fie și în ceasul al doisprezecelea, nu se va renunța la acest proiect imobiliar, locatarii blocului S4 sunt ferm hotărâți să apeleze la toate instituțiile statului, locale și centrale, inclusiv la cele europene („în lumea civilizată se fac eforturi pentru restabilirea spațiilor verzi, iar la noi se defrișează fără discernământ!”), pentru că nu sunt dispuși, sub nicio formă, să fie „condamnați pe viață la eclipsă de soare”.