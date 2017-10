Medicul de gardă

Somnul adânc, de vină pentru urinatul nocturn?

„Am fost la doctor cu copilul, nu sunt probleme, dar tot face noaptea pipi în pat. Nu mai știu ce să mai fac. Plus că nu vrea să doarmă la grădiniță, de frica asta. Slavă Domnului, ziua nu are probleme, numai noaptea! Rar se întâmplă să nu facă… La început, mi s-a părut ceva normal, dar acum se lasă cu urmări!” – ni s-a plâns mama unei fetițe de aproape patru ani.v v vÎntr-adevăr, deși, la început, este percepută de majoritatea părinților ca o chestiune obișnuită, eliminarea involuntară de urină în timpul somnului poate avea implicații nebănuite în formarea și dezvoltarea psiho-socială a copilului. Potrivit dr. Anca Sima, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, copilul, frământat de această problemă, invevitabil, se va simți inferior celorlalți copii de aceeași vârstă. Or, în aceste condiții, se va închide în sine, va încerca să mintă... În plus, va dezvolta și o agresivitate fără motiv, lucruri care, cu timpul, vor duce la îndepărtarea de cei din jur, cu suferințele psihice de rigoare.Cauze. Cât privește somnul profund, medicul ne-a confirmat că printre cauzele urinatului involuntar se numără și somnul adânc. Nu este, însă, nici pe departe singurul factor favorizant, căci lista acestora este mai lungă și cuprinde o creștere și dezvoltare mai înceată a copilului, secreția insuficientă de hormon antidiuretic, capacitate vezicală mică, cărora li se alătură și probleme emoționale care nu dau pace micuțului, plus moștenirea genetică.Având în vedere că se impune realizarea unui așa-zis istoric al pacientului, medicul vă recomandă să luați legătura cu un specialist, în măsură să afle adevăratele cauze ale acestei probleme.