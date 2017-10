Soluţii contra căpuşelor canine

Veterinarul pe recepție

Soluții contra căpușelor canine

„Cu toate că am o grijă mare de igiena câinelui meu, am observat că s-a umplut de căpușe. Aș vrea să știu ce medicamente pot să folosesc în acest caz. Vă mulțumesc. Iulia Spiru, din Constanța“. vvv Doctorul veterinar Gheorghiță Mureșanu (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), vă recomandă să cumpărați, dar numai de la o farmacie veterinară, Romparasect sau Neostomosan - soluții. Va trebui să respectați cu strictețe instrucțiunile de folosire pe care le veți primi din partea farmacistului.„Cu toate că am o grijă mare de igiena câinelui meu, am observat că s-a umplut de căpușe. Aș vrea să știu ce medicamente pot să folosesc în acest caz. Vă mulțumesc. Iulia Spiru, din Constanța“. vvv Doctorul veterinar Gheorghiță Mureșanu (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), vă recomandă să cumpărați, dar numai de la o farmacie veterinară, Romparasect sau Neostomosan - soluții. Va trebui să respectați cu strictețe instrucțiunile de folosire pe care le veți primi din partea farmacistului.