Psihologul te ajută

Soacra, prietenă sau rivală?

Teoria odorului iubit, dezlipit de la pieptul mamei iubitoare și amanetat de nora invadatoare e veche de când lumea. Că lucrurile sunt cât se poate de serioase o confirmă rezultatul studiilor: în 80 la sută din familii, relațiile dintre soacră și noră sunt tensionate. Iar când soacra își percepe nora ca pe o rivală, care ține cu tot dinadinsul s-o îndepărteze de propriul copil, conflictele dau în clocot.Motive care să provoace supărare soacrelor se găsesc: fie că nora nu pare suficient de bună pentru băiatul ei, fie că nu este o bună gospodină, fie că cheltuiește prea mult pe haine scumpe, fie că soacra nu suportă retrogradarea pe locul doi etc. Până și la americani, cele mai multe certuri în familii sunt dintre noră și soacră, reproșurile aduse soa-crelor fiind controlul și dragostea excesivă față de fiii lor.Înainte de a-i declara război soacrei, psihologul Speranța Băcana consideră că lucrurile pot fi ținute sub control cu puțină răbdare și înțelegere. Din păcate, o tânără cititoare atrage atenția că nu toată lumea pare dispusă la com-promisuri: „La numai șase luni de la căsătorie, soacra mea - stăm împreună, noi la etaj și dânsa la parter -, a început să-mi reproșeze că i-am schimbat băiatul, că de când s-a însurat n-o mai bagă în seamă, îmi caută motive, îmi vorbește urât. Erau foarte apropiați, am apreciat asta, însă normal că acum e un bărbat însurat, eu sunt cea care are grijă de el. La început am tăcut, dar acum i le mai zic, am și eu niște limite... Mulți spun că toate soacrele sunt la fel, de aceea nu e bine să locuim în aceeași casă. Chiar se poate ca o soacră să fie geloasă pe propria noră? Ce mamă e aia care vrea să-și vadă băiatul nefericit? Îmi doresc o relație normală, dacă altfel nu se poate!”.De ce sunt soacrele geloaseDin simplul motiv că mama devenită soacră poate trăi, în subconștientul său, un real sentiment de gelozie față de relația frumoasă a fiului cu soția sa. Deși, în sufletul ei, își dorește ca fiul să fie fericit, totuși nu suportă că a trecut pe locul doi, dacă nu chiar mai rău. Iar de aici până la respingere și chiar agresivitate față de noră drumul e scurt. Mai exact, frustrarea cauzată de prezența nurorii într-un spațiu altădată controlat exclusiv de ea o va face pe soacră să arate, cu intenție sau fără, o atitudine ostilă față de noră. Dacă nora are puterea să treacă peste acest lucru, relația este suportabilă. Dacă însă și ea, nora invadatoare, își arogă rolul de șefă a întregii familii, îi răspunde cu aceeași monedă, și cea mai mică problemă devine un pretext pentru scandal.Ciocnirea a două personalitățiPe lângă gelozie, se dezvoltă și alt tip de agresivitate, determinat de spiritul de protecție nativ feminin. Astfel, mama, își apără inconștient fiul de noră, în ochii ei o intrusă care poate deveni un pericol pentru odor. Și, din nou, la cel mai mic motiv, închipuit sau real, soacra nu face altceva decât să detoneze butoiul cu pulbere sub ochii nurorii.„În relația soacră-noră se ciocnesc două personalități feminine care iubesc același bărbat, categoric, în mod diferit. La declanșarea conflictelor își dau concursul factori precum diferența de vârstă, de personalitate, de mentalitate și sisteme de valori, ca și permanenta luptă pentru a cuceri sau păstra locul principal în inima bărbatului sau fiului iubit. Astfel de conflicte pot fi aplanate sau chiar evitate doar cu o doză de toleranță și dorință de comunicare!” – ne-a mai spus psihologul, potrivit căreia, chiar și lucruri simple pot ameliora situația. Ca de exemplu, mersul împreună la cumpărături, implicarea în alte activități care le fac plăcere celor două femei, fie și pentru salvarea aparențelor, dacă nu există dragoste.Fără intervenții în relația mamă-fiu!Nora nu trebuie să uite că soțul ei nu va înceta niciodată să fie băiatul mamei, iar soacra să știe că nu și-a pierdut fiul. Ar fi cea mai mare greșeală să-i critice mama și să nu le înțeleagă apropierea! Merită efortul, atâta vreme cât au ceva în comun: iubesc același om! Așadar, cu un mic efort de înțelegere, cunoaștere și apropiere, această relație ar putea funcționa rezonabil.