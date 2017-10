Smerenia şi omul modern

Ghidul creștinului ortodox

Smerenia și omul modern

Ştire online publicată Vineri, 31 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

La cei 31 de ani, Valeria Ion, din Constanța, își impută că, printr-o oarecare desconsiderare a tradi-ției, are impresia că a „reușit“ și o îndepărtare de la valorile credinței creștine. „Eu mă consider o femeie modernă, cu destule idei trăsnite, pentru care am intrat de multe ori în conflict cu părinții, oameni bisericoși. Deși ei mă cunosc, îmi atrag atenția că și o femeie modernă poate să dea dovadă de smerenie. Dar mie mi s-a părut mai ușor să nu țin cont de normele pe care ei doreau să mi le impună. Acum, când trec printr-un moment foarte greu, dacă aș vrea să aflu, prin această rubrică, se poate ca omul modern să fie și smerit? Vă mulțumesc pentru un eventual răspuns și aș vrea să cred că acest ghid al creștinului ortodox ne va ajuta, pas cu pas, să fim mai atenți la valorile credinței nu doar atunci când soarta ne pune în impas”. ### Pentru a trăi în smerenie, este suficient să ne lepădăm de mândrie, primul păcat în lumea creată și să ne facem datoria cu onestitate față de noi, în primul rând, dar și față de semenii noștri, față de societate, în general. Atenție, însă, a nu se confunda smerenia cu habotnicismul! Preot paroh Vasile Vasile, Parohia Sfânta Cuvioasa Para-scheva, din Năvodari