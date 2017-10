Situaţii care te scapă de concediere

Situații care te scapă de concediere

„Am un copil de trei ani cu probleme de sănătate și nu mai am în grija cui să-l las. Am auzit că legea îmi dă dreptul la un concediu de îngrijire. De la firmă mi-au zis să-mi iau gândul ori să-mi depun demisia până nu mă dau ei afară”. (A. Popescu).Doamnă Popescu, din necunoașterea unor chichițe legislative, mulți angajați ajung să renunțe de bunăvoie la joburile lor. Referitor la situația dumneavoastră, potrivit Manuelei Marcu, specialist în probleme de muncă, legislația muncii cuprinde o serie de reglementări care nu permit concedierea salariatului. Iar una din situațiile în care angajatorul chiar nu are dreptul să dispună concedierea este pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la șapte ani.De asemenea, angajatorul nu are voie… să-i arate ușa angajatului dacă acesta se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de trei ani. Nici pe durata concediului pentru îngrijirea copilului cu handicap, pentru anumite afecțiuni, până la împlinirea vârstei de 18 ani nu-și poate permite angajatorul să-l dea afară pe salariat, și nici pe durata concediului de maternitate.Specialista vă recomandă să aveți o discuție la nivelul conducerii firmei și să explicați, evident, cu dovezi medicale, care sunt adevăratele motive care vă obligă la această soluție extremă. Când este vorba de soarta unui copil, indiferent de ceea ce spune legea, este imposibil să nu se găsească înțelegere.