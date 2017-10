Situaţie DRAMATICĂ în zonele unde au fost închise spitalele publice

Situație DRAMATICĂ în zonele unde au fost închise spitalele publice

Ştire online publicată Joi, 17 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Mortalitatea a crescut semnificativ în zonele unde au fost închise spitalele publice, ca urmare a aplicării Proiectului pilot de schimbare a statutului juridic al spitalelor, a declarat, ieri, într-o conferință de presă, Marius Sepi, prim-vicepreședinte al Federației SANITAS. „Din statisticile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), care nu au fost făcute publice, reiese clar că mortalitatea a crescut semnificativ în zonele unde - acum doi ani - au fost închise spitalele publice. În plus, foarte mulți angajați din sectorul sanitar și-au pierdut locurile de muncă în urma închiderii unităților spitalicești. Ca urmare, suntem total împotriva schimbării statutului juridic al spitalelor, fapt care repre-zintă de fapt o în-cercare de privatizare mascată a unităților sanitare din România”, a afirmat Marius Sepi, scrie Agerpres. Acesta a menționat, totodată, că întâlnirea pro-gramată marți cu ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu, dar și cu ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu, și cu cel al Finanțelor, Daniel Chițoiu, nu s-a soldat cu rezultate favorabile în ceea ce privește proiectul noii Legi a salarizării personalului medical, sau procentul din Produsul Intern Brut (PIB) alocat Sănătății. „Vrem să se știe clar că pro-iectul noii Legi a salarizării personalului medical și procentul din Produsul Intern Brut (PIB) alocat Sănătății sunt subiecte care nu pot fi negociate. Procentul din PIB alocat Sănătății trebuie să crească la 6% până în 2016, cu o majorare graduală în fiecare an. În ceea ce privește Legea sala-rizării, aceasta trebuie să vizeze întreg personalul medical, de la medici și asistente, până la infir-miere și biochimiști”, a spus prim-vicepreședintele Federației SANITAS, care a precizat că rectificarea bugetară solicitată are mari șanse de a fi pusă în practică de Guvern. Potrivit acestuia, până în prezent s-au strâns deja peste 53.000 de semnături, din cele circa 105.000 de semnături nece-sare pentru declanșarea grevei generale în sectorul sanitar. „La începutul lunii noiembrie vom declanșa greva de avertis-ment și apoi greva generală, în paralel urmând să organizăm, pe 2 noiembrie, un marș de protest între Palatul Parlamentului și Piața Victoriei, cu o oprire în fața Ministerului de Finanțe. La acțiunea de stradă vor participa peste 5.000 de persoane”, a mai spus Sepi.