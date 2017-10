Singur de Revelion? Ce mă fac?

Viața înseamnă și dezamăgiri, iar singurătatea ar putea fi, la un moment dat, o experiență utilă, drept urmare nu trebuie percepută ca un dezastru nici măcar la cumpăna dintre ani.Singurătatea într-o noapte atât de specială cum este cea de Revelion este, pentru unii, o mare dramă. Alții se consideră fericiți că au atuul libertății și încearcă să-l exploateze cum pot mai bine, singura lor preocupare fiind aceea de a-l primi pe 2012 cu optimism. Smaranda Ion (34 ani) face parte din categoria persoanelor pe care gândul că vor petrece singure ultima noapte din an, fie și numai din super-stiție, le îngrozește. Mai mult, tânăra se teme să nu cadă în depresie de Revelion: „Am cunoscut-o bine pe Mălina Olinescu, iar sfârșitul ei m-a dat peste cap. Nu sunt genul să-mi pun viața pe tavă, însă mă simt obligată să recunosc, firea mea colerică le-a cam dat pași bărbaților din viața mea, însă niciodată n-am avut senzația că sunt singură pe lume, cum simt acum, înainte de Revelion. M-ar putea ajuta psihologul să nu-mi plâng de milă? Pentru mine, chestia asta e un fel de… sfârșitul lumii! Am refuzat toate invitațiile prietenilor. Deci, voi fi singură și mă simt frustrată…” – ni s-a confesat Smaranda Ion.Frustrările trebuie uitatePentru a nu cădea în depresie, psihologul Speranța Băcana recomandă celor care se trezesc singuri în momente speciale să gândească pozitiv, să aprecieze lucrurile bune care li s-au întâmplat de-a lungul anului și să găsească resursele traversării momentului cu liniște în suflet. Chiar și Revelionul poate deveni frumos dacă cei singuri nu-și vor alimenta permanent sufletul cu vechile frustrări.Singurătatea nu e compania ideală!Fără doar și poate, singurătatea nu este compania ideală într-un moment atât de special ca Revelionul, însă psihologul apreciază că sărbătorile pot deveni frumoase și în astfel de momente. Așadar, acceptați că dumneavoastră sunteți propria familie și nu vă faceți iluzii să se întâmple o minune exact acum pentru a vă simți mai bine. Gândiți pozitiv și treceți în revistă avantajele vieții dumneavoastră, exact așa cum este ea acum. Dacă reușiți să găsiți acele lucruri pozitive și aveți puterea de a vă bucura, în primul rând că sunteți sănătoasă, sunteți pe drumul bun. Așadar, în loc să fiți mâhnită că veți întâmpina Anul Nou singurică, mai bine faceți un efort și bucurați-vă de ceea ce aveți în acest moment.Nu vă izolați, orice ați simți!Întrucât izolarea nu este benefică nici persoanelor care se simt bine în pielea lor singure, psihologul vă recomandă să le spuneți prietenilor care v-au invitat că v-ați răzgândit. Dacă sunteți prea orgolioasă, atunci încercați să invitați dumneavoastră pe cineva acasă, chiar și o cunoștință care vă binedispune. Și, mai ales, nu uitați că lucrurile mărunte au darul să facă bucuriile mari. De exemplu, fără să facem eforturi financiare ieșite din comun, putem îndrepta un gest generos către oamenii care au nevoie de asta, oricând putem găsi o astfel de persoană.Ce faci dacă ești singur de Revelion?Am încercat să facem un mic sondaj pe această temă și iată ce răspunsuri am primit: „În noaptea de Revelion, să te plângi de singurătate? Păi, și mai bătrân să fii, și tot poți să ieși în oraș, e multă lume în centru, artificii, veselie, sigur se găsește cineva să-ți spună La mulți ani!” (Mihaela Suciu). „Eu, dacă aș fi singur, aș simula un Revelion în doi. În niciun caz nu m-aș lua de băut, cum recomandă unii!” (Valeriu Ion). „Să se apuce de dat telefoane înainte de 12 noaptea și o să uite că e singură! Ce trece mai repede ca timpul?” (Daciana P.). „De ce trebuie să fie mai cu moț noaptea asta? Fiecare își face Revelionul cum vrea. Ce, s-a interzis prin lege singurătatea pe 31 decembrie? Eu mi-aș lua o duzină de filme bune și m-aș bucura că nu sunt derajat! Chiar mi-ar plăcea!” (Cleopatra Dimitriu).