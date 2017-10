Sindromul picioarelor neliniştite, un mister?

Medicul de gardă

Sindromul picioarelor neliniștite, un mister?

„Nu pot să spun că am dureri de picioare, dar ceva nu e în regulă, le simt uneori înțepenite, este o senzație ce nu pot s-o explic. Am fost la medicul de familie și mi-a spus că ce am eu se cheamă «sindromul picioarelor neliniștite». Pentru că fumez de mulți ani, mi-a recomandat să mă las. E vreo legătură între tutun și agitația picioarelor sau a fost o glumă?” - este dilema unei cititoare. v v vNu este vorba despre o glumă, căci dr. Mihaela Mihai, medic specialist în medicina fizică ne-a confirmat că fumătorii sunt mult mai predispuși la sindromul picioarelor neliniștite decât cei care nu au acest viciu, cel puțin aceasta este concluzia studiilor făcute pe această temă. Totul, din cauză că atât tutunul, cât și băuturile alcoolice stimulează mușchii și nervii picioarelor. Totuși, acest sindrom pare a fi unul dintre cele mai ciudate și misterioase probleme de la nivelul membrelor inferioare, care poate avea legătură, într-o anumită proporție, cu dezechilibrul mineralelor din organism. De aceea, persoanele care simt un asemenea disconfort ar trebui să ia legătura cu un specialist, care să dispună investigațiile necesare, astfel încât organismul să primească aportul de minerale de care are nevoie. Remedii simple. Atunci când simțiți nevoia de a vă mișca picioarele, medicul specialist recomandă să le întindeți cât puteți de mult, dar opriți-vă dacă întinderile vă dau crampe, ce s-ar putea datora unui deficit de magneziu. Stați apoi pe marginea patului și masați-vă ferm gambele, pentru a oferi o stimulare mai intensă mușchilor. Dacă nu vă calmează, ridicați-vă și încercați să faceți o scurtă plimbare în jurul casei sau în dormitor. Faceți pași mari și îndoiți-vă picioarele pentru a vă intinde mușchii. Benefică ar fi și o baie caldă, scurtă, înainte de culcare sau chiar răcorirea picioarelor sau combinații cald-rece.