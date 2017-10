Medicul de gardă

Simptomele polipilor nazali

„Copilul meu are nouă ani și a început să respire pe gură de câteva zile. Sunt în concediu și am făcut plajă zi de zi, vreo 12 zile. Tare mi-e teamă de polipi, știu că e o problemă complicată. Poate medicul să-mi spună care sunt simptomele clare în caz de polipi?” (Lena Macarie).v v vÎnainte de a ne spune care sunt simptomele, dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed ne-a explicat că polipii nazali sunt formațiuni pseudo-tumorale, necanceroase, care apar pe membranele mucoase ale cavității nazale sau pe sinusurile paranazale. Apariția lor este precedată, de regulă, de răceli frecvente sau, în cazul adulților, de inflamația cronică a mucoaselor. Cei mai expuși la a dezvolta această boală sunt persoanele cu astm, cu sinuzită sau cu alergii.Cât privește principalele simp-tome prin care poate fi recunoscută boala, acestea sunt sforăitul, dar și respirația pe gură. Însă, dacă formațiunea nu este destul de dezvoltată, nu apare niciun simptom. Cu toate că polipii nazali pot crea probleme la orice vârstă, aceștia se dezvoltă în special în copilărie și adolescență. De asemenea, copilul afectat are senzația de nas înfundat, iar când i se va cere să respire pe nas, se va plânge că nu trece destul aer. De aceea, bolnavul va respira mai tot timpul pe gură. În plus, va suferi constant de rinoree (scurgeri de mucozități nazale), dând impresia că este în permanență răcit. Cu timpul, își va pierde mirosul și chiar și senzația gustativă. Bi-neînțeles, în timpul nopții va sforăi; frecvent va avea ochii roșii, de la o iritație conjunctivală și se va plânge de dureri de cap.Cel mai bine ar fi să cereți părerea unui medic, singurul în măsură să pună un diagnostic corect.