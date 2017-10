Medicul de gardă

Simptomele anginei pectorale

„Din când în când, simt că niște gheare îmi strâng pieptul, dar durează foarte puțin, nici măcar cinci minute și îmi trec. M-am gândit că e ceva digestiv, după Paște… N-am apucat să merg la doctor, însă o colegă care suferă de angină pectorală crede că am și eu așa ceva. Eu știu că angina e ceva grav, e posibil ca durerea să treacă așa de repede?” – ne întreabă o cititoare, care ne-a mărturisit că muncește în două locuri și nu reușește să-și facă timp pentru un consult medical.Deși numai în urma unui consult de specialitate se poate ști despre ce suferință este vorba cu adevărat, totuși, potrivit dr. Omer Zișan, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, în cazul anginei pectorale, durerea este considerată simptomul esențial. De precizat că durerea în angină este localizată, mai întâi, la mijlocul toracelui și, în multe situații, iradiază către mâna stângă, spre zona gâtului sau chiar a abdomenului, putându-se manifesta și sub forma unei gheare care lasă impresia că strânge tot pieptul.Cât privește supozițiile cititoarei noastre că aceste dureri ar fi de natură digestivă, medicul ne-a explicat că sunt mulți pacienți care asociază senzația de arsură din capul pieptului cu durerea cauzată de indigestie sau cu alte probleme mai severe legate de digestie. Totul, din cauză că durerea are aceeași localizare și zonă de iradiere la persoana care se plânge de asemenea probleme. Așa stând lucrurile, medicul consideră că astfel de simptome trebuie să ne trimită, de urgență, la medicul de familie, care va ști ce avem de făcut în continuare, în funcție de fiecare situație în parte.De precizat că angina pectorală este o durere specifică, resimțită la nivelul toracelui. Prezentarea la medic este cu atât mai necesară cu cât se cunosc mai multe tipuri de angină.