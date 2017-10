Sfinţirea apartamentului vecinului nu înseamnă şi sfinţirea propriei case

Sfințirea apartamentului vecinului nu înseamnă și sfințirea propriei case

Potrivit tradiției, în ajunul Bobotezei sau chiar începând cu primele zile ale anului, preotul umblă din casă în casă pentru a sfinți locuințele oamenilor prin stropire cu agheasma mare, vestind astfel Botezul lui Hristos. De regulă, persoanele credincioase sunt solidare cu tot ceea ce le înconjoară, având în suflet con-vingerea că apa sfințită are puterea de a purifica spațiul în care trăiesc. Programul de muncă prelungit și tot felul de alte obligații cotidiene nu i-au permis V. Popa (39 ani) să fie acasă în perioada în care slujitorii Bisericii din zona în care locuiește efectuau acest ceremonial religios în apartamentele imobilului în care s-a mutat în urmă cu doi ani. Teoretic, știe de la părinții săi că acestui moment i se acordă și astăzi foarte multă atenție, însă își impută că nu s-a ocupat ca și apartamentul ei să fie sfințit de Bobotează. „Ca să fiu sinceră, eu mereu am avut credință în suflet, dar mama nu prea m-a obișnuit să merg la Biserică, iar despre tata nu știu să fi fost vreodată la slujbă, în afara unor evenimente de familie la care prezența era obligatorie. Dar nu mă culc niciodată fără să spun o rugăciune și mă străduiesc, atât cât omenește e posibil, să nu fac rău altora. Totuși, în 2009 am avut unele evenimente mai neplăcute în familie, iar în zilele astea m-am tot gândit că de când m-am mutat în apartament n-am făcut nici măcar o sfeștanie și nici de Bobotează nu mi-a intrat preotul în casă. Cu ajutorul dumneavoastră aș vrea să aflu cum trebuie să procedez ca să mi se sfințească și mie apartamentul de Bobotează și dacă sfeștania are același rol? O vecină mi-a spus să stau liniștită, că preotul oricum sfințește blocul pe dinafară și toate spațiile comune, iar asta mă ajută automat și pe mine. Îmi cer scuze că v-am deranjat și vă doresc un An Nou plin de bucurii, cu multă sănătate!”. v v v Printre cele 12 sărbători creștine importante se numără și Boboteaza (Botezul Domnului), sărbătorită în fiecare an în ziua de 6 ianuarie, tocmai pentru a reaminti cele petrecute la apa Iordanului, înainte ca Isus să apară în viața publică. Sfințirea caselor credincioșilor în ajunul acestei mari sărbători se face prin stropirea cu agheasma mare, despre care se spune că este purtătoare de putere curățitoare și sfințitoare a harului Dumnezeiesc. Referitor la dilemele cititoarei noastre, Preotul paroh Vasile Vasile – de la Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva din Năvodari, ne-a explicat că este foarte bine ca în ajunul Bobotezei, preotul să intre în casa în care locuim, pentru că de-a lungul anului este posibil ca nu toți cei care ne-au călcat pragul să fi fost animați de cele mai bune gânduri. Dacă se întâmplă totuși ca un slujitor al Bisericii să nu ajungă să sfințească locuința în ajunul acestei sărbători din tot felul de motive, atunci chiar în ziua de Bobotează fiecare poate să stropească cu agheasmă luată de la biserică propriul spațiu de locuit. Ideal ar fi însă ca persoanele foarte ocupate să-și facă totuși puțin timp și să cheme preotul care să le facă o agheasmă specială în casa lor: „Una e să intre în casă un preot hirotonisit, care are harul de la Dumnezeu! De obicei, pentru astfel de rânduieli, ca și pentru sfeștanii, noi recomandăm zilele de post, în ideea de a nu se întinde oamenii la petreceri. Și sfeștania are rol sfințitor și se face special în casa omului, pentru binele familiei și a tot ceea ce ține de viața personală” – a conchis preotul paroh Vasile Vasile. Potrivit tradiției, după terminarea slujbei de Bobotează, credincioșii iau acasă apă sfințită, stropind pragurile ușilor, grajdurile animalelor, pomii din curte, pentru ca întreaga gospodărie să fie ferită de nenorociri. Asta, întrucât despre apa sfințită se spune că are puteri miraculoase și nu se strică niciodată.