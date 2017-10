Sfeştania trebuie să fie sobră

Ghidul creștinului ortodox

Sfeștania trebuie să fie sobră

Ştire online publicată Luni, 14 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Sunt o persoană credincioasă, dar nu exagerat. Părerea mea este că și la acest capitol, al credinței, nu pot fi depășite anumite limite. Abia m-am căsătorit, iar soacra mea are obiceiul să cheme preotul pentru sfeștanie de cinci ori pe an. Consideră că această slujbă ne aduce fericire și înțelegere în casă. Iar asta n-ar fi nimic. După ce pleacă preotul, încinge adevărate petreceri. Oare este bine cum procedează dânsa? Ce rol are sfeștania, de fapt?” (A.M.).xxxVasile, preot paroh la Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva, din Năvodari, ne-a explicat că sfeștania este slujba de sfințire a apei, care se poate face atât în biserică sau în alte locuri, cât și în casele noastre. Pentru aceasta, este nevoie de: un vas cu apă curată, un mănunchi de busuioc cu care preotul să stropească prin casă, trei lumânări așezate într-un vas, tămâier cu jar sau cărbune special, tămâie, un pomelnic cu cei ai casei, un prosop cu care să se șteargă pe mâini preotul. Cu agheasma rămasă mai stropiți prin casă (și prin curte, dacă aveți) și gustați din ea dimineața, pe nemâncate. Nu este necesară făină la această slujbă.Petrecerile nu-și au loculReferitor la obiceiul de a organiza așa-zise petreceri după ce slujba de sfeștanie s-a încheiat, preotul paroh a subliniat că la acest moment trebuie să participe membrii familiei și în niciun caz nu se recomandă chermeze cu invitați.În legătură cu zilele din an recomandate pentru ritualul sfeștaniei, nu întâmplător sunt de preferat cele de post. (F.Z.)