Sfeştania nu e distracţie

Sfeștania nu e distracție

Dacă, prin spovedanie, prin mărturisirea păcatelor și dezlegarea acestora de către preot, omul își curățește sufletul, își împrospătează harul primit la botez, tot așa prin stropirea cu apă sfințită și prin rugăciunile speciale ale preotului cu ocazia sfeștaniei, casa sfințită se curățește de tot răul, datorat fie păcatelor celor ce locuiesc în ea, fie oamenilor răuvoitori sau duhurilor rele. „Maică-mea este obsedată de sfeștanii. Din două în două luni o apucă și aduce preotul acasă, zice ea ca să alunge relele. Eu cred în Dumnezeu, dar dacă nu există limită în toate, cădem în altceva, și eu nu mai suport asta în familia mea. În plus, își rupe de la gură ca să-i dea bani mai mulți preotului, să nu se facă de râs, bașca prosopul respectiv și alte ingrediente, dar și o masă cât mai bună, la care cheamă vecinii și prietenele, iar după ce pleacă preotul, renunță la mâncarea de post, bagă fripturi la greu și se întind cu toții la bairam. Din cauza asta, deși abia am împlinit 18 ani, o tot ameninț că o să plec de acasă. Dar ea îmi spune că asta e singura ei distracție, că se întâlnește cu vecinii, că în rest muncă și iar muncă, s-a săturat. Tata n-are nici o treabă, cred că-i place și lui situația, că mai trage la măsea fără să-l bată mama la cap. Nu îmi place deloc ce se întâmplă în casa noastră și de aceea m-am gândit să vă întreb ce este sfeștania, în ce zile este bine să se facă ea și la ce interval de timp? La un moment dat, aș fi vrut să-l întreb pe preotul nostru, dar mama m-a amenințat că se spânzură dacă îi fac rușinea asta!” - (Teo, din Mangalia). v v v Vasile Vasile, preot paroh la Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva din Năvodari, ne-a explicat că sfeștania este slujba de sfințire a apei, care se poate face atât în biserică sau în alte locuri, cât și în casele noastre. Dacă păcatul sau oricare alt lucru urât îl îndepărtează pe om de Dumnezeu și de binefacerile care vin din apropierea de El, curățirea și sfințirea omului și a mediului care-l înconjoară îl readuc mai aproape de Dumnezeu, pentru a se bucura de binecuvântarea Acestuia și îndepărtează răul sub orice formă ar fi el prezent. Acesta este rostul sfeștaniei, pentru care este nevoie de un vas cu apă curată, un mănunchi de busuioc cu care preotul să stropească prin casă, trei lumânări așezate într-un vas, tămâier cu jar sau cărbune special, tămâie, un pomelnic cu cei ai casei, un prosop cu care să se șteargă pe mâini preotul. Cu agheasma rămasă mai stropiți prin casă (și prin curte, dacă aveți) și gustați din ea dimineața, pe nemâncate. Nu este necesară făină la această slujbă. Sfeștania poate fi făcută în orice zi, de preferat una de post, cu condiția de a nu se întinde lumea (adică familia, cu musafirii) la petrecere! Se recomandă să se facă sfeștanie măcar o dată pe an, cu participarea tuturor membrilor familiei.