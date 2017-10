Sfeştania, folos sau superstiţie?

1

Invrajbitorul Teodosie

Din nefericita zi in care Teodosie a ocupat scaunul pe ca nu-l merita, a dus o lupta continua de persecutare a preotilor dobrogeni si a adus incontinuu preoti din zona lui cu care a impinzit Dobrogea de la cea mai mica parohie pina la cel care e mina lui dreapta; acesta si pr. ph. Georgescu Viorel din Ovidiu sunt cei mai indragiti amanti ai lui Teodosie. Georgescu Viorel, incurajat de faptul ca este amantul lui Teodosie, a pus monopol pe serviciile preotesti luind celorlalti preoti acest drept. Peste tot spune ca el are har. Toti preotii adevarati au har, dar el nu este preot adevarat. Georgescu Viorel a fost angajat la o casa de jocuri de noroc din Brasov. Cu ajutorul lui Teodosie , aceasta puslama de strada Georgescu Viorel a obtinut o diploma de teologie!!! Si acum, culmea nerusinarii, deatfel specifica puslamalelor de strada, el spune ca are har si fura serviciile celorlalti preoti. Ce face el? Scoate harul la vinzare si il pune pe o taraba? Oare nu lucreaza el dupa invatatura depravarii pe care i-a dat-o amantul său, Teodosie? Oare putem sa tacem cind vedem asemenea grozavii? Chiar Sfintul Apostol Petru a spus: “Judecati daca este drept inaintea lui Dumnezeu sa ascultam de voi mai mult decit de Dumnezeu”. Preotii dobrogeni pentru a obtine o parohie sunt obligati sa-i dea lui Teodosie sume exorbitante raportat la cistigul lor, sume care uneori trec de 25000 euro. Tot ce si-a construit in zona de unde este el, cu acesti bani si-a construit. Dar toate nenorocirile au un sfirsit si speram ca in curind se va face dreptate si ca Teodosie se va duce acolo de unde a venit. Sa-si continue acolo afacerile cu turismul. Si in felul asta nu ne va mai zgiria urechile cîntînt cu behaitul lui subtire de castrat. Si atunci preotii “care au ascultat mai mult de Dumnezeu” si care au avut curajul sa spuna adevarul, vor obtine ceea ce merita si vor avea posibilitatea sa faca mai mult pentru credinta.